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新北年貨市集搶攻南北旅客 周末於北車擺攤推多項優惠

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「2024新北年貨市集」業者推出許多優惠，有逾百項商品等民眾來選購。圖／新北經發局提供
「2024新北年貨市集」業者推出許多優惠，有逾百項商品等民眾來選購。圖／新北經發局提供

農曆新年即將到來，民眾開始採買各樣年貨，各縣市政府也藉機會推廣自己縣市特色產品，像新北市府就於這周末於台北車站一樓多功能展演廳舉辦「2024新北年貨市集」，集結各式人氣店家供北市民眾及各地旅客輕鬆採買。

新北經發局說明，今年新北年貨市集攜手新北嚴選、商圈及觀光工廠等25間人氣店家，於1月27日至28日每天上午11時到下午7時，在台北車站一樓多功能展演廳推出超過百項年節商品，並提供限量買1送1及全品項9折等優惠。另外，於活動現場任兩家消費，不限金額即可參加好運龍來抽獎，獎項包含提供價值1200元的冠軍蛋黃酥禮盒等多項好禮。

經發局長何怡明表示，為將新北優質商品及店家推薦給更多的國內外消費者，本次帶領新北嚴選、商圈和觀光工廠等美食店家主動出擊，與今年初公司化的台鐵公司共創商機，搶攻台北車站南北旅客跨區消費商機，並希望透過跨區到台北辦理，與台北市共同促進雙北業者交流。

經發局補充，業者今年為民眾帶來多項優惠，包含冠軍蛋黃酥任3件禮盒88折、年菜10件組特價2880元等。凡於活動現場任選兩家消費不限金額，憑發票或收據到大會服務台即可參加好運龍來抽獎活動；同時新北行動支付也加碼好康活動，依指示操作即可獲得限量100元優惠券。

台鐵公司資產開發處副處長劉睿紘表示，新北經發局與台鐵公司共創商機，以帶動跨區消費商機，將新北特色推廣給更多民眾。圖／新北經發局提供
台鐵公司資產開發處副處長劉睿紘表示，新北經發局與台鐵公司共創商機，以帶動跨區消費商機，將新北特色推廣給更多民眾。圖／新北經發局提供
「2024新北年貨市集」攜手包含新北嚴選、商圈及觀光工廠等25間人氣店家，為民眾帶來多項優惠等著大家來消費。圖／新北經發局提供
「2024新北年貨市集」攜手包含新北嚴選、商圈及觀光工廠等25間人氣店家，為民眾帶來多項優惠等著大家來消費。圖／新北經發局提供
新北經發局長何怡明表示，為將新北優質商品及店家推薦給更多的國內外消費者，本次帶領新北嚴選、商圈和觀光工廠等美食店家，主動出擊，搶攻台北車站南北旅客商機。圖／新北經發局提供
新北經發局長何怡明表示，為將新北優質商品及店家推薦給更多的國內外消費者，本次帶領新北嚴選、商圈和觀光工廠等美食店家，主動出擊，搶攻台北車站南北旅客商機。圖／新北經發局提供
凡於活動現場任選兩家消費不限金額，憑發票或收據到大會服務台即可參加好運龍來抽獎。圖／新北經發局提供
凡於活動現場任選兩家消費不限金額，憑發票或收據到大會服務台即可參加好運龍來抽獎。圖／新北經發局提供
新北經發局於1月27日至28日每天上午11時到下午7時，在台北車站一樓多功能展演廳辦理「2024新北年貨市集」，讓民眾輕鬆採買新北年味過好年。圖／新北經發局提供
新北經發局於1月27日至28日每天上午11時到下午7時，在台北車站一樓多功能展演廳辦理「2024新北年貨市集」，讓民眾輕鬆採買新北年味過好年。圖／新北經發局提供

台北車站 年貨

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