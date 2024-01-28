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新莊潭底溝染藍 電機廠肇禍

聯合報／ 記者 葉德正 ／新北報導
新莊區潭底溝支流被染成「藍色多瑙河」，民眾憂心。圖／新北市環保局提供
新莊區潭底溝支流被染成「藍色多瑙河」，民眾憂心。圖／新北市環保局提供

新北市環保局稽查員26日巡查，發現新莊區潭底溝支流被染藍，循線查獲位上游樹林區的順成電機公司，粉刷外牆時不慎將藍色油漆排入水溝，要求該公司負起清理及圍堵責任，將依違反水汙染防治法規定告發，最重可處300萬元罰鍰。

環保局表示，潭底溝是塔寮坑溪流域上游，被列為市府重點整治目標，並納入跨局處流域治理平台列管，整合水利、環保等超過19個局處的力量，要讓河川及都市排水的生態重現。

潭底溝支流不明原因染成藍色，並有漆料漂浮，研判應是遭倒入油漆，沿水路往上游追查，查出上游順成電機廠外水溝蓋上有藍色油漆殘留，該公司人員坦言，疑因員工在漆料調合過程中，不慎將油漆打翻流入水溝，又未立即清理。

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