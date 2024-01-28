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幸福保衛站上路 侯：盼推廣全台

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
北台灣8縣市1月20日啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜（右）昨天到超商了解取餐流程與內容。記者潘俊宏／攝影
北台灣8縣市1月20日啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜（右）昨天到超商了解取餐流程與內容。記者潘俊宏／攝影

北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜昨天到中和一家超商關心情況，感謝四大超商很有愛心，協助建構更完整的社會安全網，也希望此模式可以擴大到全台。

侯友宜昨先聽取簡報，再由萊爾富區經理胡球霞說明處理SOP，表示一定會讓有需要的學生吃飽，如實回報實際狀況，侯友宜致贈春聯跟福袋，感謝超商協助。

侯友宜表示，這其實是增加超商工作量，還要填表、傳真等行政流程，帶來很多麻煩，但他發現四大超商很有愛心，新北市溝通很久後，集結四大超商率先做這件事情，已經做了11年，他在北台八縣市平台提出這件事，後續要追蹤。不論教育、民政等系統都可列管家庭困境，餐的價格不是重點，這是可以建構更完整的社會安全網。

教育局表示，學童只要填寫基本資料，不須檢視證件，後續由超商通報縣市政府，再由縣市政府視個案情形挹注社福或教育資源。2022、2023年寒假取餐人次約700次，今年寒假首周目前取餐人次為78次。

凡設籍、就讀或在北台8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可至統一、全家、萊爾富及OK超商求助取餐，希望透過北台共7503家超商門市，透過幸福保衛站守護區域內180萬位學童。18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，選取飯、麵或麵包等主食餐點及不含酒精飲料，合計100元，並在店內食用。

超商 侯友宜

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