新北推智慧運輸中心 打造交通中樞

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市交控中心建置22年，效能已不敷需求，市府將在三重第二行政中心打造「新北市智慧運輸中心」，納入現有交控相關系統，也將運用AI與大數據，針對緊急交通事件迅速調整，成為新北交通大腦中樞。農曆年前已公告上網招標規畫案，預計今年完成規畫設計，2027年測試上線，未來春節等重要連續假期均開設戰情室監控

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，目前市府9樓的交控中心機房及相關辦公人員空間漸不敷使用，部分設備效能已不符需求，為因應氣候變遷、天候極端異常、緊急事件與重大活動等議題，規畫新智慧運輸系統功能。

林昭賢說，新智慧運輸中心除將原有八大資訊系統包括交通控制系統、地理資訊系統、交通事故資料分析系統、公車動態資訊系統、路外公共停車場資訊服務系統、路邊停車收費資訊管理系統、違規車輛拖吊網頁查詢系統及科技執法等整合。

另將運用AI攝影機、eTag、大數據及5G通訊等ITS技術整合既有系統，並介接多元資訊，達到綜合指揮、資訊統整及單位協調合作目標。可提升主要通勤路廊行車速率，緊急交通事件應變及處理能力，另也會建立單一交通資訊平台，提供民眾整合性的交通資訊服務，迅速獲得道路管制、建議改道等資訊。

市府已在2022年成立「初階交通戰情室」，透過交通儀表板將多項不同單位資料彙整，並以圖形化呈現及自動化執行策略，減少人工操作及判斷時間，輔助管理者快速掌握即時交通概況，戰情室也會在緊急時刻開設加強應變。

2022年11月國道1號汐止交流道邊坡土石崩落，事前研擬改道動線，即是透過交通儀表板即時監控交通狀況；2023年新北歡樂耶誕城，也針對穿越路口的人流及車流等動態調整號誌。

另外包括春節、兒童節民族掃墓節、端午節、中秋節、國慶日、元旦等連續假期均開設戰情室監控。

交通局說，過去在還沒有交通戰情室時，交通敏感地區緊急事件平均處理時間為57分鐘，實施後平均為26分鐘，未來智慧運輸中心上線後，期望能再減少處理時間，讓交通情況盡速恢復正常。

監控 連續假期

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