台北戲劇獎 盼打造台版東尼獎

台北市文化局將推出專為劇場界工作者的獎項「台北戲劇獎」，預計今年4月公布簡章及後續評審方式，明年6月頒獎。劇場工作者期待優秀作品被看見，市議員樂見，但提醒應一併思考扶植本土劇團。

據藝文展演活動中戲劇類別統計，北市劇場展演2020年有597場、2021年463場、2022年724場，皆為全國之冠。文化局長蔡詩萍說，文化局規畫架構網站，只要在北市演出的劇團，將每部戲劇資料、現場拍攝影片等上傳，後續排定評審到場觀看。

蔡詩萍表示，北市希望作馬前卒，將台北劇戲獎打造成台版「東尼獎」，鼓勵劇場界幕前幕後人員不斷推出更棒的作品，也讓民眾感受劇場魅力，進而來看戲。

有2年劇場工作經驗的劉小姐說，劇場界引頸期盼有指標性的獎項，對於台北戲劇獎樂見其成。台灣劇場現況，相較電影、電視或網路節目，劇場門票價格較高，動輒400元起跳甚至到2、3000元，且場次和時間固定，對大眾來說門檻較高。

她認為，要協助劇場產業發展，可編預算委託專業團隊記錄劇場演出，放到付費平台讓大眾觀看，降低民眾觀看門檻，當然現場演出勢必要和付費平台有差異，吸引不同客群；她指出，劇場商業化程度較低，若有穩定金流，會有劇場工作者願意持續投入，產出更多作品。

市議員何孟樺指出，早從2015年開始，文化界就對打造台版「東尼獎」有正反不一的討論。她認為，文化局籌辦前應先與中央文化部、國家傳統藝術中心，以及相關領域從業人士積極溝通，並與民間合作，才能夠更公允、更多元，進而成為台灣劇場獎項的領頭羊。

何孟樺說，台北戲劇獎預計耗資1300萬多元，比台北文化獎、文學獎，甚至電影獎的頒發預算還高，將審慎監督預算執行，也期望能達到兼顧扶植本土劇團美意。