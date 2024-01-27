快訊

高雄飛沖繩班機「延誤5小時才起飛」 台灣虎航補償方案出爐

台灣寶可夢中心免費送「新春紅包袋」 領取規則、寶可夢迷寒假「必做4件事」一次看

挨諷「不讀書戲子」卻進安全名單 郭昱晴曬求學照反擊：另類歧視

圍爐餐會、備糧包齊發 助獨居長者享溫暖

中央社／ 台北27日電

為讓萬華區81名獨居長者感受溫暖，天主教失智老人基金會今天舉辦圍爐送暖餐會，讓已久無法聚餐的長者共享年味，永和耕莘醫院更提供160份備糧包給無法到現場的獨居長者。

春節將至又適逢超強寒流，為讓資源匱乏或內心孤寂的獨居長者能享溫暖，天主教失智老人基金會承辦台北市萬華老人服務中心，偕同蘇天財文教基金會、天主教永和耕莘醫院，中午在台北國軍英雄館共同舉辦「萬華獨居長者春節圍爐送暖餐會」。

餐會開始，就由關懷小丑協會帶來龍年祝福，造型亮麗的小丑發送每名長者蘋果氣球，祈福新年平平安安、順順利利。天主教主教團秘書長、神父陳科帶領眾人祈禱後，佳餚饗宴正式開始，現場還有魅力舞蹈團公益關懷團隊，帶來精彩歌舞演出，讓許久無法共同圍爐、聚餐的長者們，吃飽之餘也大飽耳福。

84歲的陳伯伯，獨居在萬華區多年，每天中午都會到萬華老服中心社區食堂與其他長輩共餐、聊天話家常，最喜歡上太極拳課提升健康，光陰如梭一晃眼都10幾年了，今天圍爐中他特別感謝老福中心，讓他有家的感覺。

「獨老年代來臨，因此你我都可能變成獨居老人」，天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，自己今年76歲，家裡也是3名老人。萬華老人中心在現址已經營運40餘年，除長青學苑、團體課程、大腦保健操、慢性病自我管理與節慶活動，就是要鼓勵長輩應多出門，讓自己越老越健康，今年更將搬到開封街福星社宅，持續增加適合長輩身心靈多面向課程。

天主教失智老人社會福利基金會透過新聞稿表示，今天圍爐活動，感謝蘇天財文教基金會捐助本餐會所有費用與紅包，永和耕莘醫院更延續多年慣例，提供160份備糧包給無法來現場參與活動的獨居長者，讓大家可以齊聚一堂、得享安樂。

獨居老人 失智 長輩

延伸閱讀

基隆女議員許睿慈拍猛禽年曆 「美女與野獸」助弱勢

感謝榮民爺爺貢獻 退役中將潘進隆號召志工關懷圍爐

持續低溫！瑞芳區長訪視獨居長者送禦寒物資

圓弱勢兒飯店圍爐夢想 台糖長榮酒店招待17個社福團體

相關新聞

台北戲劇獎4月起跑 業界樂見籲請兼顧商業化 助本土劇團

台北市文化局預計今年4月到明年中舉辦「台北戲劇獎」，劇場工作的劉小姐表示期待，鼓舞從業人員外，優秀作品也能被看見，不過該...

新北市智慧運輸中心計畫啟動 將成新北交通中樞

新北市現有交控中心已建置超過20年，面對氣候變遷、緊急事件與重大活動已不敷需求，市府將在三重第二行政中心打造推動「新北市...

影／北台八縣市啟動防護網 超商百元餐點供學童急難救助

源自警察跟超商合作兒童安全守護工作，新北市從102年起與統一、全家、萊爾富及來來超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網的...

北台8縣巿四大超商幸福保衛站 侯友宜：盼跨大到全台

北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況，侯友宜表示，這是增加超商工作量...

北市健康社宅文創季今登場 新年度青創戶徵選過完年啟動

北市府推動社宅發展不遺餘力，健康社宅是青年創新回饋計畫第一處實踐場域。青創團隊舉辦的年度活動「健康社宅文創季」今天登場，...

新北潛在廢車6.5萬輛 回收有獎

新北市去年移置廢棄機車7750輛及廢棄汽車225輛，較2022年及2021年分別減少9.3%及26.3%，不過環保局估，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。