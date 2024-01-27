台北戲劇獎4月起跑 業界樂見籲請兼顧商業化 助本土劇團

台北市文化局預計今年4月到明年中舉辦「台北戲劇獎」，劇場工作的劉小姐表示期待，鼓舞從業人員外，優秀作品也能被看見，不過該如何商業化也是重點。民進黨北市議員何孟樺同樣樂見，但耗資1300多萬元預算，除了監督預算的執行，該思考如何兼顧扶植本土戲劇。

二年劇場工作經驗的劉小姐說，劇場界引頸期盼有指標性的獎項，但是談到劇場的現況，相較於電影或電視、網路節目等，價格親民，劇場動輒400元起跳，高價一點會到2、3千元，且場次和時間固定，對於大眾來說門檻較高。

她認為協助產業發展，透過一筆預算或單位將劇場演出記錄下來，放到付費平台讓大眾觀看，藉此先作降低門檻，等於是將作品再延伸，發揮長尾效應，當然，現場演出就要有所差異，藉此吸引不同客群，也讓有興趣的大眾走進劇場收看時，又有煥然一新的體驗。

劉小姐說，流行音樂、電影電視產業，商業化高，劇場本身受限，商業化程度較低，因此若有穩定金流，也會有人願意持續投入製作、創作，產出更多作品。

何孟樺指出，打造台版東尼獎早在2015年開始，文化界就有諸多正反不一的討論，認為文化局在籌辦戲劇獎前，應先與中央文化部、國家傳統藝術中心，以及相關領域從業人士積極溝通，並與民間合作籌辦，才能夠更公允、更多元，進而持續成為台灣戲劇獎項的領頭羊。

何孟樺說，尤其台北戲劇獎預計將耗資1300萬多元，相關預算比台北文化獎、文學獎，甚至電影獎的頒發預算還高，恐將成為文化局耗資最大的獎項，有其必要審慎監督預算執行，才能達到兼顧本土戲劇扶植美意。