快訊

難忘10年前黃色小鴨 高雄情侶變夫妻「今帶小孩來」

中央地方補助送托、自己帶差3.6倍 全職家長：難道媽媽不如保母？

台北戲劇獎4月起跑 業界樂見籲請兼顧商業化 助本土劇團

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
劇場界引頸期盼能有指標性的獎項，但是該如何商業化，讓工作者、創作者願意投入產出更多作品也很相當重要。示意圖。本報資料照片
劇場界引頸期盼能有指標性的獎項，但是該如何商業化，讓工作者、創作者願意投入產出更多作品也很相當重要。示意圖。本報資料照片

台北市文化局預計今年4月到明年中舉辦「台北戲劇獎」，劇場工作的劉小姐表示期待，鼓舞從業人員外，優秀作品也能被看見，不過該如何商業化也是重點。民進黨北市議員何孟樺同樣樂見，但耗資1300多萬元預算，除了監督預算的執行，該思考如何兼顧扶植本土戲劇。

二年劇場工作經驗的劉小姐說，劇場界引頸期盼有指標性的獎項，但是談到劇場的現況，相較於電影或電視、網路節目等，價格親民，劇場動輒400元起跳，高價一點會到2、3千元，且場次和時間固定，對於大眾來說門檻較高。

她認為協助產業發展，透過一筆預算或單位將劇場演出記錄下來，放到付費平台讓大眾觀看，藉此先作降低門檻，等於是將作品再延伸，發揮長尾效應，當然，現場演出就要有所差異，藉此吸引不同客群，也讓有興趣的大眾走進劇場收看時，又有煥然一新的體驗。

劉小姐說，流行音樂、電影電視產業，商業化高，劇場本身受限，商業化程度較低，因此若有穩定金流，也會有人願意持續投入製作、創作，產出更多作品。

何孟樺指出，打造台版東尼獎早在2015年開始，文化界就有諸多正反不一的討論，認為文化局在籌辦戲劇獎前，應先與中央文化部、國家傳統藝術中心，以及相關領域從業人士積極溝通，並與民間合作籌辦，才能夠更公允、更多元，進而持續成為台灣戲劇獎項的領頭羊。

何孟樺說，尤其台北戲劇獎預計將耗資1300萬多元，相關預算比台北文化獎、文學獎，甚至電影獎的頒發預算還高，恐將成為文化局耗資最大的獎項，有其必要審慎監督預算執行，才能達到兼顧本土戲劇扶植美意。

劇場 文化局 電影

延伸閱讀

「台北戲劇獎」4月公布 蔡詩萍：盼打造台版東尼獎

避免「城現光龍」主燈無處去 北市：環保再利用、體現傳承

北市高中職生成績好才可選學生會長？議員批教育局放任歧視規定

高嘉瑜、何孟樺會勘 增設交通號誌減少交通事故

相關新聞

台北戲劇獎4月起跑 業界樂見籲請兼顧商業化 助本土劇團

台北市文化局預計今年4月到明年中舉辦「台北戲劇獎」，劇場工作的劉小姐表示期待，鼓舞從業人員外，優秀作品也能被看見，不過該...

新北市智慧運輸中心計畫啟動 將成新北交通中樞

新北市現有交控中心已建置超過20年，面對氣候變遷、緊急事件與重大活動已不敷需求，市府將在三重第二行政中心打造推動「新北市...

影／北台八縣市啟動防護網 超商百元餐點供學童急難救助

源自警察跟超商合作兒童安全守護工作，新北市從102年起與統一、全家、萊爾富及來來超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網的...

北台8縣巿四大超商幸福保衛站 侯友宜：盼跨大到全台

北台8縣市1月20日共同啟動幸福保衛站，新北市長侯友宜今到中和萊爾富-北縣員山店關心狀況，侯友宜表示，這是增加超商工作量...

北市健康社宅文創季今登場 新年度青創戶徵選過完年啟動

北市府推動社宅發展不遺餘力，健康社宅是青年創新回饋計畫第一處實踐場域。青創團隊舉辦的年度活動「健康社宅文創季」今天登場，...

新北潛在廢車6.5萬輛 回收有獎

新北市去年移置廢棄機車7750輛及廢棄汽車225輛，較2022年及2021年分別減少9.3%及26.3%，不過環保局估，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。