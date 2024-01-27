新北市智慧運輸中心計畫啟動 將成新北交通中樞

新北市現有交控中心已建置超過20年，面對氣候變遷、緊急事件與重大活動已不敷需求，市府將在三重第二行政中心打造推動「新北市智慧運輸中心」，近日公告上網招標規畫案，除將納入現有交控相關系統，也將運用AI與大數據，可針對緊急交通事件迅速調整號誌、提升行車速率，並快速提供民眾改道資訊，成為新北交通大腦中樞。預計今年完成規畫設計，2027年完成測試上線。

新北交通局交通管制工程科長林昭賢表示，目前位於市府9樓的交控中心自民國90年建置使用迄今已逾20年，現有機房及相關辦公人員空間漸不敷使用，部分設備因使用多年，效能已不符需求，為因應氣候變遷、天候極端異常、緊急事件與重大活動等議題，要有新智慧運輸系統功能，因應新挑戰。

林昭賢說，新的智慧運輸中心，除將既有8大資訊系統包括交通控制系統、地理資訊系統、交通事故資料分析系統、公車動態資訊系統、路外公共停車場資訊服務系統、路邊停車收費資訊管理系統、違規車輛拖吊網頁查詢系統及科技執法等，整合於新一代智慧運輸中心系統。

智慧運輸中心將運用AI攝影機、eTag、大數據及5G通訊等ITS技術整合既有系統，並介接多元資訊，達到綜合指揮、資訊統整及單位協調合作目標。藉資訊蒐集分析判斷及發布，可提升主要通勤路廊行車速率，緊急交通事件應變及處理能力，另也會建立單一交通資訊平台，提供民眾整合性的交通資訊服務，迅速獲得道路管制、建議改道等資訊。

由於智慧運輸中心建置期程長，市府已在2022年成立「初階交通戰情室」，透過交通儀表板將多項不同單位資料彙整，並以圖形化呈現及自動化執行策略，減少人工操作及判斷時間，輔助管理者快速掌握即時交通概況，戰情室也會在緊急時刻開設，供各單位進駐商研交通策略，加強應變及處理能力。

林昭賢舉例，2022年11月國道1號汐止交流道邊坡土石崩落，事前研擬改道動線，即是透過交通儀表板即時監控交通狀況，動態調整號誌秒數，並協調警察局協助路口疏導；2023年11月17日至12月30日新北歡樂耶誕城，也針對穿越路口的人流及車流，動態調整號誌時制，並監控周邊停車場營運情形，要求停車場業者落實滿場機制，並發布相關訊息。

另外包括春節、兒童節民族掃墓節、端午節、中秋節、國慶日、元旦等連續假期均開設戰情室監控。