賴清德破8年魔咒 台南議員推前後任總統聯名迷你版春聯
農曆龍年將到，台南市議員黄肇輝將總統府今年的春聯製作成迷你版，讓民眾方便收藏「唯一一次蔡英文與賴清德前後任總統聯名的春聯」，今天起民眾可到服務處領取。
副總統賴清德當選下屆中華民國總統，突破藍綠總統連任8年就會政黨輪替的「魔咒」。台南市議員黄肇輝推出迷你版「前後任總統春聯」供鄉親收藏。
黄肇輝說，應景推出年節小物供民眾索取，因最近總統大選結束，總統府也正好推出龍年春聯「萬物興龍」。而這剛好是最後一次蔡英文與賴清德聯名的春聯，也因為賴清德當選，「成了唯一一次有前後任總統聯名的春聯，格外有意義」。
他說，因而在設計今年的年節小物時，就想說製作一個迷你版，可以讓大家貼在室內，也能當成書籤做收藏。
黄肇輝表示，除了前後總統版的迷你春聯外，也因為之前在永康教會認識會友董小姐、過年時會自行製作紅包與春聯給親友，因此今年特地邀請她來設計，於是也另外印製了相當可愛的龍年紅包袋，及同一設計的迷你小春聯，包裝成一組送給大家。
黄肇輝說，今天起就開放民眾至服務處領取，也會在過年前到鄰近市場跟大家拜年時發放。希望在新的一年，「賴清德政府能帶領台灣萬物興龍、福氣龍來，台灣人民也能龍來運轉，恩典滿滿」。
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