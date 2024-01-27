影／北台八縣市啟動防護網 超商百元餐點供學童急難救助

源自警察跟超商合作兒童安全守護工作，新北市從102年起與統一、全家、萊爾富及來來超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網的一環。112年起新北市跨縣市與宜蘭縣、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣，八縣市資源整合與分工合作守護18歲以下青少年，新北市長侯友宜表示，這樣的急難救助不只是取餐，將啟動教育、社政等單位一起合作協助需要幫助的孩子與家庭。

侯友宜表示，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2,513人次取餐，讓孩子可以取用約100元的餐點，進一步協同教育、社政等單位了解原因並解決困難，發揮守護兒少功能，協助家庭度過難關。

為讓北台灣所有的民眾有更安全、更便利、更繁榮及更乾淨的宜居環境，新北市提出各項共榮共好的政策合作提案，其中幸福保衛站是亮點提案，納入跨縣市合作計畫，凡設籍、就讀或在北臺8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可至統一、全家、萊爾富及來來超商求助取餐，希望透過北臺據點綿密、街頭巷尾的7,503家的超商門市，公私合力，凝聚眾人力量，以幸福保衛站守護北台灣約180萬學童。