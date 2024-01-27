陽明山保變住6-5住戶反對開發 籲蔣萬安搶救

陽明山保變住6-6開發案因環評遭撤銷卡關，但下方的住6-5案持續推進，有過半所有權人同意重劃開發，向北市府申請成立重劃會，正審查中。許多反對開發的居民憂心忡忡，向市長蔣萬安喊話要「救救陽明山」。

北市府去年1月9日核准住6-5案成立重劃籌備會，由於跨過第一階段門檻，去年11月已向地政局土開總隊申請成立重劃會審查中。

士林區公館里住6-5的60歲里民表示，10幾年前目睹建商開挖山坡地相當可怕，讓她決定站出來保護陽明山的自然環境，萬一大規模整地，很指心強降雨或地震引發山崩、土石流，「蔣萬安市長要救救陽明山，這攸關你的歷史定位」，她和許多居民都不希望開發，盼改回保護區。

聽到住6-5簽同意重劃開發同意書的居民已經過半，住公館的阿桂說，最近睡不好也吃不下，就擔心將來被財團「黑龍轉桌（台語，胡搞、偷天換日之意）」，可住的坪數大縮水。她說，夫家在地已上百年，她婚後也住了逾半世紀，住6-5籌備會提及若開發將以房換房，財團所建地點的地勢、坡度都比現居地還高且陡，地主要拿土地和房子抵換，若不足，就要用新房抵押借款，讓她質疑不只原有家園沒了，還要負債，這些都是簽同意書居民不了解的。

另有里民說，時空環境的緣故，當地有高比例的房屋沒有使照，財團以此誘使居民簽同意重劃書，如果不簽就會被拆房子，簽了從一坪5萬元跳增到至少50萬元。

她說，陽明山保變住歷經多任市長都無法開發成功，顯見居民反對聲浪之大，但現有房子屋齡多數超過50年，政府應放寬管制，讓居民可合法整建，市府把關，將保護區還給國人。