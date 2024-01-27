陽明山保變住 北市啟動通盤檢討

陽明山保護區變更住宅區（保變住）開發與否討論逾30年，在地部分居民憂心大規模重劃、整地開發，在極端氣候下恐引發土石流災難，過程也有財團以大吃小的居住不正義爭端，喊話蔣市府啟動都市計畫通盤檢討，把住宅區回復為保護區。北市府都市發展局表示，近期已啟動全市通盤檢討，並舉行4場座談會，未來會傾聽居民心聲，制訂一套檢討標準。

北市早年發展快速，人口成長伴隨住宅需求增加，1979年都市計畫通盤檢討，將陽明山在內的25處保護區變更為住宅區，作為住宅發展的儲備用地；其中，陽明山6個保變住案，以6-4、6-5、6-6三塊用地的自辦重劃開發案最受矚目。

北市地政局土地開發總隊科長黃佳雯表示，自辦市地重劃進入實質開發前，要先成立籌備會，取得所有權人及其土地面積超過全區30%以上之同意；第二階段成立重劃會，徵得全區所有權50％以上之同意。第三階段可申請實施市地重劃，只要徵得區內地主及其土地面積過半數同意，走完環評審查等程序，即可開發。

6個保變住案中，住6-6第一個走開發程序，但因開發瑕疵，遭北市環評委員會撤銷先前的環評結論，須重辦環評，開發商提訴願被駁回，行政訴訟也敗訴。

住6-4及住6-5的原住戶最近集結向蔣市府要求通盤檢討保變住政策，希望變回保護區。住戶表示，自辦重劃是合法的大吃小，市府不能放任財團收購廢地來侵占居民的合法建地； 所謂廢地是坡度超過30%以上的坡地，只能做道路和綠地，近來財團和投資客買下很多廢地，藉此用面積比例的優勢，合法「吃掉」現住戶的房產，一旦重劃開發，住戶的權益都將大幅縮水，是明顯的居住不正義。

另外，保變住是民國68年的過時政策，不能用45年前的老政策套用現在的時空環境，目前從小學到大學都在減班、廢校，已無當初因人口成長開放山坡地開發的需要；加上極端氣候更為嚴重，非常不適合大面積整地、擾動土石。

住戶認為，台北屋齡老化，當務之急是推動都更，而不是幫財團在陽明山獵地，希望蔣市府守護陽明山，住戶寧願回到保護區的狀態，和山林共存共榮。

都發局長王玉芬說，去年再度啟動通盤檢討，針對保變住案展開座談、聽取意見，會再開會，針對不同類型的保變住案，制訂一套檢討標準，預計明年公開展覽。