北市總預算審查 蔣萬安兩政見卡關

台北市長蔣萬安上任後，市府首度編列的總預算，昨在市議會大會討論，除了北市警局監視器傳輸費、台北市立動物園預算案未過，甚至連台北國際潮流音樂節、YouBike前30分鐘免費這兩項蔣萬安競選時提出的政見，都被「卡關」，將送政黨協商。

蔣萬安昨天上午被問及總預算卡關問題表示，預算審查過程會加強溝通，面對問題、解決問題，期盼新的一年，能送給市民朋友新年禮物。

下午議會開始討論預算案，蔣萬安的辦國際潮流音樂節文化政見，北市文化局編列3年連續預算1.2億元，今年起辦「台北國際潮流音樂節」，但議員陳政忠認為，活動規畫多在北流舉辦，恐壓縮其他民間音樂展演空間業者生計，最後決議送政黨協商處理。

文化局長蔡詩萍表示，活動是想藉由政府扮演領頭羊，吸引民間共同響應投入參與城市活動，打造台北音樂文化重鎮城市形象，辦理地點依活動屬性以南港區及信義區為主要核心，規畫大型演唱會等活動，預計於北流辦理外，同時將串聯北市各在地音樂空間，推動產業發展。

蔣萬安競選時的另一項YouBike前30分鐘免費，原本今年要在農曆年前上路，市府編列3.71億元預算因應，但是下午審議時，議員陳重文說，他支持這項政策，但站體是市府建置，不應該再給廠商這些錢。最後大會也暫擱，將送政黨協商再討論。交通局運輸管理科表示，會持續與議員溝通、提供相關資料。

其中爭議的北流墊付款案、北藝爭議款，北流案將留在下周大會再討論，北藝則在修改附帶決議為「如釐清後確有責任，則請提出法律究責」後通過。

另一個爭論多時的北市警局監視器傳輸費5.5億元，市議會警政衛生委員會初審時，但書要求「實支實付」，但是下午在大會討論時仍然被暫擱，有議員認為應該要刪減1億元，減剩4.5億元才合理，最後拍板送政黨協商。

台北市立動物園二筆共5億多元的預算，因民眾黨議員黃瀞瑩、陳宥丞認為，台北市立動物園今年4月1日將增加門票票價，未來增加門票4100萬元歲入，今年4月執行，但動物園對未來軟硬體提升計畫，只收到2張紙的簡略報告，沒有計畫要做哪些改善，此外，計畫向大陸爭取小貓熊來台也沒給明確答覆，決定暫擱預算，送政黨協商討論。