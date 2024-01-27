新北潛在廢車6.5萬輛 回收有獎

新北市去年移置廢棄機車7750輛及廢棄汽車225輛，較2022年及2021年分別減少9.3%及26.3%，不過環保局估，轄內潛在廢棄車輛尚有6.5萬輛。環保局鼓勵，汽車車齡10年以上、機車車齡7年以上，若報廢回收可領取1千元及300元獎勵金。

依交通部公路局資料顯示，車籍於新北市汽機車約335.6萬輛，其中1至4期老舊燃油機車約39萬輛。環保局表示，為美化市容觀瞻，增加道路交通安全性及停車空間，已制定「新北市政府執行廢棄車輛查報及移置作業要點」，查報及移置廢棄車輛。

環保局表示，由環保局或警察局認定占用道路，且達廢棄車輛標準車輛，並張貼清理通知書，再由警察機關通知車輛所有人限期清理，若無人領回，最終將依廢棄物清除。

新北去年移置廢棄汽機車已較前兩年減少，環保局表示，民眾只要發現道路、人行道、騎樓或路邊停車格中，有車輛髒汙、破損，外觀明顯失去效用的汽機車久占，不論有牌照或無牌照，皆可向環保局或各區清潔隊反映，經查證屬實，將辦理廢棄車輛查報及查處作業。

環保局呼籲，如有老舊不再使用或損壞的汽機車等車輛，可透過「環境部資源循環署廢車回收一站通」網站辦理車體回收、車籍報廢、廢車回收獎勵金申請，汽車車齡10年以上、機車車齡7年以上，分別可領取1千元及300元獎勵金，民眾應主動報廢回收廢車，勿任意停放影響市容觀瞻。