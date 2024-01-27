新北高工停車場 1月29日起免費1個月

為紓解新北市土城區民眾停車需求，並鼓勵捷運轉乘，新北市府爭取前瞻補助，加上停管基金5.8億多元，新建新北高工地下停車場，提供217格汽車位、733格機車位。市長侯友宜昨宣布該停車場將自29日起試營運免費停車一個月。

侯友宜昨到新北高工地下停車場視察，他表示，該停車場鄰近捷運海山站，有大量機車臨停轉乘需求外，附近大多是10年以上老社區，停車空間有限，這次前瞻補助加上市府停管基金，改建新北高工運動場，闢建地下3層停車場。

除了提供217格汽車停車位、733格機車停車位，另外一樓也新建3座頂蓋風雨球場和1.5座戶外空間球場，提供民眾停車空間之外，也提升校園運動設施設備品質。

交通局長鍾鳴時表示，停車場周邊交通環境也一併改善，包括增設YouBike2.0租賃站、留設黃線停等區及自行車區優化捷運海山站通行環境；停車場內則有最新式車牌辨識系統等設備，提供民眾多元停車服務。

另外，板橋區華江一路及華江七路交叉口旁公有地疫情期間，闢建為「防疫計程車隊值勤整備及消毒場地」，目前已規畫為板橋江翠段102地號停車場，可供121格汽車停車位、27格機車停車位，同樣29日開放免費停車一個月。

新北高工地下停車場和板橋江翠段102地號停車場均自3月1日起正式營運，前者費率為汽車臨停每小時30元、月票3500元；機車臨停每次20元、月票300元；板橋江翠段102地號停車場汽車臨停每小時20元、月票2500元。

新北目前尚有長壽、錦和、溪北、忠孝等公園新建地下停車場，另也有興穀、信義、永平等學校用地新建地下停車場，共新建13處停車場，預計3年內全數完工，可提供3千641格汽車格、機車1千521格。

市議員江怡臻表示，雖然新北全力發展大眾運輸，但停車場仍是民眾「硬需求」，近年新北重要建設爭取到中央經費的比例偏低，以新北高工停車場為例，總經費5.8億，中央僅支持3成左右，呼籲中央執政須公平且有效率，才不會讓民眾等待。