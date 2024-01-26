北市議會預算審查 蔣萬安「這2項政見」預算闖關未過

台北市長蔣萬安上任後，首度編列總預算，今天下午開始在市議會大會進行討論，對於部分爭議性案件，蔣萬安上午受訪曾表示，會再加強溝通，但下午審議時仍不少案件「卡關」；除了北市警局監視器傳輸費、台北市立動物園預算案未過，甚至連潮流音樂會、YouBike前30分鐘免費這兩項蔣萬安競選時提出的政見，都被卡關，將送政黨協商。

至於爭議性的北流墊付款案，以及北藝爭議款，北流案將留在下周大會再討論，北藝則在修改附帶決議為「如釐清後確有責任，則請提出法律究責」後通過。

另外，蔣萬安2022年競選市長時的文化政見，承諾舉辦國際潮流音樂節，打造複合式展演活動，北市文化局編列3年連續預算1.2億元，自今年起舉辦「台北國際潮流音樂節」但議員陳政忠認為活動規畫多在北流舉辦，恐壓縮其他民間音樂展演空間業者生計，最後決議送政黨協商處理。

蔣萬安競選另一項YouBike前30分鐘免費，原本今年要在農曆年前上路，市府編列3.71億元預算因應，但下午審議時，也被暫擱，將送政黨協商再討論。

另一個爭論多時的北市警局監視器傳輸費5.5億元，市議會警政衛生委員會初審時，但書要求「實支實付」但下午在大會討論時仍被暫擱，甚至有議員認為應該刪減1億，減剩4.5億才合理，最後拍版送政黨協商。

台北市立動物園二筆共5億多元的預算，因民眾黨議員黃瀞瑩、陳宥丞認為台北市立動物園今年4月1日將增加門票票價，未來增加門票4100萬元歲入，今年4月執行，但動物園對未來軟硬體提升計畫，只收到2張紙的簡略報告，沒有計畫要做哪些改善，此外，計畫向大陸爭取小貓熊來台也沒給明確答覆，決定暫擱預算，送政黨協商討論。