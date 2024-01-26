快訊

元大加入月配息ETF戰場！00940發行價10元、有收益平準金、3月11號募集

這國家很「吸金」！美15家晶片廠擬投資80億美元 英飛凌也要擴編員額

北市議會預算審查 蔣萬安「這2項政見」預算闖關未過

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上任後，首度編列總預算，送審後下午首次在市議會大會討論。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上任後，首度編列總預算，送審後下午首次在市議會大會討論。記者楊正海／攝影

北市蔣萬安上任後，首度編列總預算，今天下午開始在市議會大會進行討論，對於部分爭議性案件，蔣萬安上午受訪曾表示，會再加強溝通，但下午審議時仍不少案件「卡關」；除了北市警局監視器傳輸費、台北市立動物園預算案未過，甚至連潮流音樂會、YouBike前30分鐘免費這兩項蔣萬安競選時提出的政見，都被卡關，將送政黨協商。

至於爭議性的北流墊付款案，以及北藝爭議款，北流案將留在下周大會再討論，北藝則在修改附帶決議為「如釐清後確有責任，則請提出法律究責」後通過。

另外，蔣萬安2022年競選市長時的文化政見，承諾舉辦國際潮流音樂節，打造複合式展演活動，北市文化局編列3年連續預算1.2億元，自今年起舉辦「台北國際潮流音樂節」但議員陳政忠認為活動規畫多在北流舉辦，恐壓縮其他民間音樂展演空間業者生計，最後決議送政黨協商處理。

蔣萬安競選另一項YouBike前30分鐘免費，原本今年要在農曆年前上路，市府編列3.71億元預算因應，但下午審議時，也被暫擱，將送政黨協商再討論。

另一個爭論多時的北市警局監視器傳輸費5.5億元，市議會警政衛生委員會初審時，但書要求「實支實付」但下午在大會討論時仍被暫擱，甚至有議員認為應該刪減1億，減剩4.5億才合理，最後拍版送政黨協商。

台北市立動物園二筆共5億多元的預算，因民眾黨議員黃瀞瑩、陳宥丞認為台北市立動物園今年4月1日將增加門票票價，未來增加門票4100萬元歲入，今年4月執行，但動物園對未來軟硬體提升計畫，只收到2張紙的簡略報告，沒有計畫要做哪些改善，此外，計畫向大陸爭取小貓熊來台也沒給明確答覆，決定暫擱預算，送政黨協商討論。

蔣萬安 動物園 北市

延伸閱讀

2023北市死亡車禍數據出爐！機車、行人死亡數高 2族群占最多

陽明山保變住6-5過半同意開發 反對戶喊：蔣萬安「救救陽明山」

捷運劍南路站大樓工程簽約 蔣萬安：打造15分鐘城市

2028無法選總統？蔣萬安：真的不用一直幫我找工作

相關新聞

北市年貨大街今開跑 北市食安官稽查迪化街結果出爐

「2024台灣年味在台北」串連迪化街等十大年味商圈，年貨大街活動今天開幕，持續至2月8日，台北市食安官李碧慧與法務局主任...

北市議會預算審查 蔣萬安「這2項政見」預算闖關未過

台北市長蔣萬安上任後，首度編列總預算，今天下午開始在市議會大會進行討論，對於部分爭議性案件，蔣萬安上午受訪曾表示，會再加...

迪化年貨大街開跑！北市消保官首日稽查 12攤商價格標示不清

台北迪化年貨大街今天起跑，台北市府消保官及衛生局到場稽查，有販售堅果、糖果共12家攤商標示價格不清等情形，經輔導已改善，...

新北各博物館公布年節活動 還可體驗限定走春拍貼巴士

今年是龍年，新北市文化局於春節期間推出「文化走春-龍在一起‧吉龍舞春」活動，規畫三大主題活動，以「好運吉祥龍總來」贈送以...

今年總統版春聯有這意義！民進黨南市議員推「迷你版」

總統府日前公開今年春聯、紅包袋及福袋，取自明年生肖龍的諧音以「萬物興龍」作為113年春聯賀詞，民進黨台南市議員黃肇輝表示...

可預約了！南市春節身障照顧不打烊 也不增加額外收費

台南市照顧弱勢為優先，今年春節連假2月8日至2月14日共7天，為讓身心障礙者得到妥善的照顧，各項支持服務不中斷也不增加額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。