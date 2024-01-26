學生舉報「師生戀」爆遭洩密、逼撤案 北市教局喊冤：不知個資

北市某高中合球隊疑似「師生戀」性平事件，有學生去年11月向1999和網路陳情系統檢舉，不僅遭爆被洩密、逼撤案，甚至衍生另類校園霸凌，市府未查出洩密者，備受質疑。教育局喊冤從頭到尾不知陳情人個資，並經研考會證實無申請查閱紀錄，局本部調查結果最快2月7日出爐。

2023年11月13日，學生A在網路陳情教練與某位女學生發生師生戀，當晚就被師長要求撤案；學生B同日以1999申訴，隔日總教練、教官與防護員就叫上2人威脅撤案，還說教育局會給學校看是否有撤案。教育局因此遭質疑洩密。

負責1999營運的台北市研考會今指出，嚴格控管1999保護民眾個資。受理端方面，案件內容和陳情者資料一經登錄，1999話務人員即無權查閱。

至於權責機關端，研考會說，不論民眾從1999電話管道或透過網路、App陳情，當案件送至承辦機關後，承辦人如因執行法定職務需求，須調閱陳情人個人資料時，必須在系統提出申請且由單位主管層級以上人員核定，才能檢閱。有權限查閱者的查閱紀錄，也會由資訊系統完整保留，以便查究洩密責任，確保民眾權益。

研考會證實，教育局在該案並無申請查閱陳情人個資紀錄。

台北市教育局副局長陳素慧表示，學生1月19日在立院開記者會，教育局即校安通報、性平通報，研考會也說教育局未申請查閱1999陳情人個資，「教育局從頭到尾都不知道陳情人是誰，也就不會提供給校方，何謂洩密？」

陳素慧說，教練有他得知管道，但不代表就是教育局洩密，目前初步調查已知原委，會再赴學校進一步調查，包含校方如何得知案號，同時與教育局承辦科長、股長、學安室等人員訪談。教育局部分的結果，預計過年前、2月7日前出爐，至於學校部分最慢2月25日。

她表示，若查出是教育局人員失職或洩密，經釐清責任後咎責，將依公務人員考績法懲處如申誡、小過等。

陳素慧指出，總教練、教練、防護員3人已暫停職務，並禁止接觸合球隊；因目前進入寒假，教官沒有停職，其身分關係，該案調查結果會進入軍訓教官人事評審會，教育局審議後將懲處建議送教育部核定。

至於撤案一說，陳素慧說，同一天收到4件陳情案，第4案稱是惡作劇、希望不要再調查前3案。她直言，教育局承辦人敏感性不夠、認為學生惡作劇，然而師生戀真假或造謠都要性平通報，承辦人未要求學校釐清是否真有此事，就以一般陳情作法，以後案的陳情內容作為前案的答覆內容結案，而未啟動調查，教育局將加強知能研習與訓練。

陳素慧強調，教育局收到任何性平或霸凌案通報，未必會成立，但不會撤案，尤其是師對生事件，依照教育部規定，基於公義，不論當事人是否願意都須接受學校啟動調查。