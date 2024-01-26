迪化年貨大街開跑！北市消保官首日稽查 12攤商價格標示不清

台北迪化年貨大街今天起跑，台北市府消保官及衛生局到場稽查，有販售堅果、糖果共12家攤商標示價格不清等情形，經輔導已改善，查核包裝及散裝食品皆符合規定。

台北市產業發展局新聞資料指出，台北年貨大街自1996年創立於迪化街，至今已辦理29屆。「2024台北年貨大街」今天熱鬧起跑，今年以年貨一條龍為主題，串聯10大年味商圈共同行銷並規劃許多活動，活動時間至2月8日止。

北市府食安官李碧慧、法務局主任消保官楊麗萍今天帶隊前往迪化年貨大街稽查，查核食品安全及商品標示等項目，稽查50家次。衛生局表示，此次查核包裝食品標示46件、散裝食品標示181件，均符合食品安全衛生管理法規定。

法務局指出，消保官稽查攤商販售產品價格及標示，發現販售糖果、堅果攤商有揭露計價方式與標示價格不清等狀況，經輔導12家攤商，現場已改善完畢。

法務局表示，消保官在迪化年貨大街活動期間將加強稽查，要求攤商價格及份量透明，建議消費者選購年節食品應比價，並同時確認商家標示售價計價單位，避免衍生消費爭議。

楊麗萍指出，依台北市消費者保護自治條例規定，企業經營者對提供商品或服務，應提供消費者充分與正確資訊，不得有誤導、隱匿等行為。依同法規定，通知限期改正而屆期不改善，可處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並按次處罰，提醒商家遵守規定，維護良好消費環境。

李碧慧表示，迪化年貨大街活動期間，每天將派員至現場輔導攤商應符合食品安全衛生管理法規定，把關食品安全及衛生。有食品安全衛生問題或消費疑義，可撥台北市民當家熱線1999諮詢。