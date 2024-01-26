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今年總統版春聯有這意義！民進黨南市議員推「迷你版」
總統府日前公開今年春聯、紅包袋及福袋，取自明年生肖龍的諧音以「萬物興龍」作為113年春聯賀詞，民進黨台南市議員黃肇輝表示，這是唯一一次有前後任總統聯名的春聯，格外有意義，特別將總統府今年的春聯製作成迷你版，民眾方便一次收藏龍年蔡英文與賴清德前後任總統聯名的春聯。
黄肇輝說，最近總統大選結束，總統府也正好推出龍年春聯「萬物興龍」，這剛好是最後一次總統蔡英文與副總統賴清德聯名的春聯，也因為賴清德當選總統，也成了唯一一次有前後任總統聯名的春聯，格外有意義。因此，在設計今年的年節小物時，就製作一個「迷你版」，可以貼在室內，也能當成書籤做收藏。
黄肇輝表示，除了迷你版春聯外，也加碼永康教會會友董小姐設計，可愛的龍年紅包袋，包裝成春節應景小物送給大家。即日起開放民眾到服務處領取，也會在過年前到鄰近市場跟大家拜年時發放。希望在新的一年，賴清德政府能帶領台灣萬物興龍、福氣龍來，台灣人民也能龍來運轉，恩典滿滿。
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