新北路邊「廢棄車霸」約6.5萬輛 環保局曝回收領獎金

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聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北市去年共移置廢棄機車7750輛及廢棄汽車225輛。圖／新北市環保局提供
新北市去年共移置廢棄機車7750輛及廢棄汽車225輛。圖／新北市環保局提供

新北市去年共移置廢棄機車7750輛及廢棄汽車225輛，較2022年及2021年分別減少9.3%及26.3%，不過環保局估，轄內潛在廢棄車輛尚有6.5萬輛，若經查報，7日內未自行清理或移置，將拖吊至廢車貯存場暫存，後續經公告1個月，無人領回將依廢棄物清除。環保局鼓勵，汽車車齡10年以上、機車車齡7年以上，若報廢回收，可領取1千元及300元獎勵金。

依交通部公路總局資料顯示，車籍於新北市的汽機車共約335.6萬輛，其中1至4期老舊燃油機車約39萬輛。環保局表示，為美化市容觀瞻並維護環境衛生，增加道路交通安全性及停車空間，已制定「新北市政府執行廢棄車輛查報及移置作業要點」，查報及移置廢棄車輛，由環保局或警察局認定占用道路，且達廢棄車輛標準車輛，並張貼清理通知書，再由警察機關通知車輛所有人限期清理，若無人領回，最終將依廢棄物清除。

環保局統計，新北市去年移置廢棄汽機車均較前兩年減少，可見民眾任意棄置廢棄車輛的情形逐年減少。環保局表示，民眾只要發現道路、人行道、騎樓或路邊停車格中，有車輛髒污、破損，外觀明顯失去效用的汽機車久占，不論有牌照或無牌照，皆可向環保局或各區清潔隊反映，經查證屬實，將辦理廢棄車輛查報及查處作業。

環保局呼籲，如果有老舊不再使用或損壞的汽機車等車輛，可透過「環境部資源循環署廢車回收一站通」網站辦理車體回收、車籍報廢、廢車回收獎勵金申請，汽車車齡10年以上、機車車齡7年以上，分別可領取1千元及300元獎勵金，至於汰舊1~4期燃油機車換購電動機車，可另外申請加碼補助款，民眾應主動報廢回收廢車，不要任意停放影響市容觀瞻。

環保局估，轄內潛在廢棄車輛尚有6.5萬輛。圖／新北市環保局提供
環保局估，轄內潛在廢棄車輛尚有6.5萬輛。圖／新北市環保局提供

廢棄物 警察

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