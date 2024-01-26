陽明山保變住6-5過半同意開發 反對戶喊：蔣萬安「救救陽明山」

陽明山保護區變更住宅區（保變住）6-6開發案，遇環評程序卡關，倒是住6-5案持續推進，過半所有權人同意開發，向北市府申請成立重劃會，正在審查中。不少反對開發的居民憂心忡忡，向市長蔣萬安訴求「救救陽明山」，盼政府能將住宅區改成保護區。

自辦市地重劃在實質開發前，大致分為第一階段成立籌備會、第二階段成立重劃會，通過環評審查、擬定細部計畫變更等事宜後，才會進入第三階段申請核准實施市地重劃，該草案也須徵得區內地主及其土地面積過半數的同意。

住6-5案目前進度僅至第一階段。北市府去年1月9日核准成立住6-5籌備會，該會同年11月已檢具相關文件向土開總隊申請成立重劃會，審查中。

住6-5、公館里ㄧ名60歲里民表示，10幾年前，曾目睹建商開挖山坡地相當可怕，她身為土生土長的陽明山人，決定站出來保護陽明山自然環境，畢竟一破壞下去，每逢遇雨或地震，恐發生山崩、土石流，喊話蔣市府「救救陽明山」，我們不希望開發，也盼政府將住宅區改成保護區。

住6-6案撤環評決議一事，北高行判開發商敗訴。該名里民說，住6-6案被擋下，代表6-5案還有機會，6-5案第一、二階段均已通過，將進入第三階段環評，「環評不過，開發案就會被擋」；未來不排除邀集反對居民，在捷運士林站舉牌發聲，盼大眾聲援維護陽明山水土保持，不能任由開發商胡搞瞎搞。

另名公館里民說，夫家深根在地上百年，自己婚後在此居住也超過半世紀。住6-5籌備會提及若開發將以房換房，財團所建地點的地勢、坡度都比現居還高且陡，但是地主要拿土地和房子去換，如果不足者，就要用新房抵押借款，她質疑不只原有家園沒了，還要負債，居民真的能接受？

「如果山坡地過度開發，萬一造成土石流，誰要負責？」該名里民表示，財團使用各種手段，誘使、強迫居民簽同意重劃書，例如威脅他們住家違建不合法，不簽同意書就要拆房，或是現在行情一坪5萬元，開發後可達50萬元。

她說，政府1979年劃定陽明山保變住，歷經多屆市長、里長都無法開發成功，顯見居民反對聲浪之大。保變住至今45年，現有房子屋齡多數超過50年，政府應放寬管制，讓居民可自行以合法方式整建，喊話蔣市府把關，將保護區還給居民。

綠色消費者基金會董事長方儉說，陽明山保護區因北市人口增加，1979年部分被劃為住宅區，然而時空變化，變更理由不復存在。多年來，保變住被財團炒作、政商勾結，加上全球暖化、氣候劇烈化、居住正義、環境正義等，他認為北市府應廢止近半世紀前不合時宜的行政命令，回復保護區，保護市民生命財產安全。