超哥海鮮餐廳驚見「料理鼠王」遭酸換主廚 北市衛局：複查已改善

網紅Toyz日前到網紅超哥的海鮮餐廳「超甲組海鮮丼飯」用餐，因不滿意餐點，雙方發生肢體衝突，他遭超哥動手打傷送醫。繼民眾檢舉餐廳的魚有臭味、抹布不乾淨、用餐環境不佳等情形，昨又有影片爆老鼠溜入店內，民眾直呼主廚直接插隊且沒戴口罩，看來超哥的確是有在觀眾大家的留言，馬上更換主廚，酸「超甲組換主廚了」。

台北市衛生局1月22日前往稽查發現，現場工作人員未穿戴整潔工作帽，已請業者立即改善，餐廳無法出示食品從業人員健康檢查報告、未於廁所明顯處標示「如廁後應洗手」字樣及抹布不潔等衛生缺失事項，已開立25日前限期改善通知單。