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蔣萬安與「每日一字」大師揮毫 戴錫欽爆：找老師練習

聯合報／ 記者邱書昱林佳彣／台北即時報導
主題「虎嘯迎春禧 龍騰瑞福田」。記者林佳彣／攝影
主題「虎嘯迎春禧 龍騰瑞福田」。記者林佳彣／攝影

迎接龍年，台北市長蔣萬安今天出席揮毫春聯活動，現場也與節目「每日一字」的提筆者、北市府中庭的禮運大同篇作者張炳煌等人題字，並邀請50多位書法名家題字，免費贈送給市民。主辦的台北市議會議長戴錫欽爆料，為了今天題字找了老師來練習，不要落差太大。

春聯大會是台北市政府與台北市議長辦公室、中華民國書學會攜手，主題以「虎嘯迎春禧 龍騰瑞福田」來提筆，蔣萬安寫下了龍字、一旁的戴錫欽則是禧、張炳煌則為騰，筆跡各自雄渾帶勁。

蔣萬安說，張炳煌老師的放置在市府中庭的禮運大同篇，替北市府留下深刻記憶，書法不僅僅是文學，也是美學、哲學概念，新春揮毫期盼將此精神傳承延續，另外，今年市府推出的「福運龍來」也歡迎市民到區公所等地領取。

戴錫欽笑說，自己從國小後就不曾寫書法，這次要和大師們一同揮毫，趕緊練字。書法是傳統中華文化一環，不管課綱怎麼改，仍是要保存及延續給下一代，這責任更是不同階層領域一起承擔，而北市議會的年輕議員們，不只是市政建設，也重視藝術文化保存、教育而努力。

張炳煌也說，長期以來努力推動書法，感謝一路上有許多好友協助，也是促成今天活動的契機，他也再次走到30年前的作品禮運大同篇字帖，很感謝市長一路存放，將禮運大同篇的精神，表現發揚出來。

台北市長蔣萬安也介紹，市府今年推出的「福運龍來」春聯。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安也介紹，市府今年推出的「福運龍來」春聯。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（中）揮毫。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（中）揮毫。記者林佳彣／攝影

戴錫欽 蔣萬安 春聯

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