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捷運劍南路站多目標大樓簽約 蔣萬安：帶動大直發展
台北市長蔣萬安上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮，見證臺北捷運董事長趙紹廉與春原營造董事長蔡宗憲正式簽約。蔣萬安致詞時表示，劍南路站大樓結合多元服務設施，利用捷運便利優勢，重新塑造場站周邊空間機能及價值，提供運輸、生活及休閒多元都市服務功能，可望帶動整體區域發展。
大樓北側連結未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後可直接串連社子島、士林、內湖科技園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力，同時豐富大直商圈機能，轉變為新的都市核心。
捷運劍南路站多目標大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規劃地下2層、地上22層複合式大樓，總樓地板面積達1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用。
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