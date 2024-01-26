捷運劍南路站多目標大樓簽約 蔣萬安：帶動大直發展

台北市長蔣萬安上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮，見證臺北捷運董事長趙紹廉與春原營造董事長蔡宗憲正式簽約。蔣萬安致詞時表示，劍南路站大樓結合多元服務設施，利用捷運便利優勢，重新塑造場站周邊空間機能及價值，提供運輸、生活及休閒多元都市服務功能，可望帶動整體區域發展。

大樓北側連結未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後可直接串連社子島、士林、內湖科技園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力，同時豐富大直商圈機能，轉變為新的都市核心。