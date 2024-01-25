消防員洩個資涉貪 新北：強化救護系統資安保密

新北市8名消防員涉洩漏瀕臨死亡的民眾個資給殯葬業者以賺外快，今天遭檢廉搜索約談。新北消防局說，涉案8人調離現職，已開防範研商會議，強化救護資訊系統資安保密措施。

繼日前新北市3名員警涉嫌洩漏死亡案件資訊給殯葬業者賺外快後，新北市消防員也被查出涉洩漏瀕臨死亡的民眾個資給殯葬業者，只要業者成功收案，就會提供消防員每件新台幣5000元至1萬5000元不等報酬。

根據調查，粗估每人收賄金額約在1萬多元至數十萬元不等。檢廉陸續約談8名消防員到案說明，全案朝貪污治罪條例違背職務收賄等罪嫌偵辦。

新北市政府消防局表示，此案是新北市府去年主動啟動調查並報請新北地檢署指揮偵辦，後續擴大清查殯葬業者，延伸到消防單位。

新北消防局說，今天已召開考績暨甄審委員會，將涉案8人調離現職，等偵辦結果出爐，再嚴懲議處行政責任，並全力配合檢廉偵辦。

新北消防局表示，局長李清安已在今天下午2時30分召開防範策進作為研商會議，對於救護資訊系統強化資安保密措施，防止案件資訊外洩，並要求恪守法紀與遵守相關資安規定。

新北消防局說，對於少數消防人員未能廉潔自持，做出違法而有損機關形象行為，新北消防局自始至終秉持絕不姑息、依法嚴正查辦的堅定立場，以捍衛辛勤正直、戮力從公的消防人員尊嚴與榮譽。