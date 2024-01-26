機車族福音 重陽橋增專用引道分流

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市長侯友宜（中）昨天前往視察三重區環河北路二段往台北市方向增設機車道工程。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（中）昨天前往視察三重區環河北路二段往台北市方向增設機車道工程。記者陳正興／攝影

重陽橋是連接新北市三重區及台北市士林區的重要橋梁，三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口常塞車，新北市府花約2.1億元，在環河北路2段增設專用引道分流機車。市長侯友宜昨視察工程進度，預告2月完工、3月就能通車。

新工處長王益翔說明，重陽橋機車引道工程經費約2.1億元，長度500公尺、車道淨寬2.5公尺，工程位於環河北路2段旁，鄰近既有蘆洲堤防，新設引道銜接既有重陽主橋，正進行安裝隔音牆、橋梁上附屬設施工項等收尾作業。

侯友宜表示，從三重到台北，重陽橋上汽機車混雜，為解決壅塞問題，從重陽橋的環河北路2段新建機車引道，紓解從三重到台北的車流壓力，工程進度超前，今年3月可望通車。

工務局長祝惠美指出，專用引道工程是藉由分流方式降低自強路口汽、機車交織問題，經交通評估可移轉自強路匝道約3成機車量，舒緩自強路與仁義街口負荷，提升道路服務水準。

地方里長也反映，自強路、仁義街口在上下班時段常塞車，重陽橋那段連非尖峰時間也塞，希望市府協助解決。

立委林淑芬表示，該工程僅能改善少部分交通壅塞問題，常有民眾反映上重陽橋時，駕駛會有視線死角，汽車駕駛不容易看清楚有機車靠近，安全問題值得正視。市議員黃桂蘭稱讚市府工程效率高，機車專用引道完工後，對機車族是一大福音。

塞車 侯友宜

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