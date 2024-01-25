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花開5成 汐止文化里櫻花季邀民眾賞花同樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康誥坑溪的200多株櫻花開了5成左右，在27日(六)登場文化里櫻花季，有精彩表演還有農夫市集，也邀請民眾一起賞花同樂。圖／觀天下有線電視提供
汐止區康誥坑溪的200多株櫻花開了5成左右，在27日(六)登場文化里櫻花季，有精彩表演還有農夫市集，也邀請民眾一起賞花同樂。圖／觀天下有線電視提供

汐止區康誥坑溪的櫻花，目前已經陸續盛開，沿著溪岸200多株的櫻花開了5成左右，吸引不少民眾賞花拍照留念，而一年一度的文化里櫻花季就要在27日(六)也就是這個星期六登場，有精彩表演還有農夫市集，也邀請民眾一起賞花同樂。

儘管飄著細雨，天氣還是寒冷，不過，卻阻擋不了民眾要來賞花的熱情，汐止區康誥坑溪沿岸200多株的櫻花，陸續盛開中，目前大概開了5成左右，有民眾專程從樹林搭火車來賞櫻，走到橋頭一棵剛過滿開期的櫻花，桃紅花朵開滿枝頭，一拍停不了，多拍幾張照留念。

滿滿的桃紅色櫻花盛開中，樹上不但有蜜蜂採蜜，還有綠繡眼在枝頭上跳耀，吸引好多民眾拍照，不但手機拍，也有不少民眾帶著專業相機來取景，將櫻花美麗姿態全拍下來，而一年一度的文化里櫻花季就要在27日也就是這個星期六登場，今年擴大舉辦，地點就在一旁的籃球場。

汐止區長林慶豐表示，今年度的文化里櫻花季已經在1/20日開跑，很謝謝文化里的里長及志工照顧康誥坑溪沿線200多株的山櫻花，目前的花況大概已經開了5成左右，在1/27日會辦櫻花季活動，今年擴大舉辦，和在地企業以及汐止區農會合辦，現場有農夫市集以及攝影比賽，歡迎如果有興趣的民眾一起來走春賞花，一起拍美照上傳分享。

文化里長余寶聰說，里內康誥坑溪沿線的櫻花因為去年沒有遇到颱風，所以，花況很好，今年在1/27日要辦理汐止文化櫻花季，現在花況應該有差不多5成了，而櫻花季活動和往年也有不同，有農會來辦理農夫市集照顧農民，因為高麗菜盛產，當天消費200元就送一顆高麗菜，要提醒來文化里賞櫻也要注意安全，特別是櫻花現在開的很漂亮，民眾很愛拍照，不過，這幾天看到還是有人看到花漂亮，拍照的時候刁一下櫻花，看了真的很心疼，那真的很感謝里內志工團隊一年從頭到尾，從盛開到長葉子、落葉以及要開花的時候，一年12個月都為櫻花在忙碌，所以，希望民眾能夠一起維護。

文化里櫻花季從1/20日到2月的農曆過年後，為了讓櫻花美美見客，新北市政府相關單位不但整理康誥坑溪，兩邊也除草清理，上星期還在兩側的溪畔掛了球燈，晚上燈亮，賞夜櫻很有特色，一樣有看頭，賞花不必遠遊，汐止文化里櫻花美麗見客。

櫻花季 汐止 賞花

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