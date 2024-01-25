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貢寮和美老舊公廁翻新 變身成五星級公廁

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區和美里保安宮旁老舊公廁翻新，讓地方直說是五星級公廁，如廁環境大幅改善。圖／觀天下有線電視提供
貢寮區和美里保安宮旁老舊公廁翻新，讓地方直說是五星級公廁，如廁環境大幅改善。圖／觀天下有線電視提供

貢寮區和美里保安宮旁的公廁興建已有四十多年，早已經老舊不堪，加上沒有無障礙空間，讓不少人大呼不方便，在新北市議員林裔綺協助爭取修繕經費，以及貢寮區公所的努力下，不到一個月公廁改頭換面，讓地方直說是五星級公廁，如廁環境大幅改善。

和美公廁長年提供遊客及保安廟信徒方便使用，因居民及遊客反應無障礙廁所可供行動較不便者使用，且該公廁年久失修牆面磁磚老舊脫落，化糞池不通導致地方惡臭，急需修繕，區公所貢寮積極籌措財源，加上市議員林裔綺及市府民政局補助經費，以解決偏遠地區公廁修繕，提供更完善的公廁空間供遊客使用。

貢寮區區長柯建輝說，此次公廁修繕包括內部牆面全面瓷磚翻新，外部牆面全面抿石子翻新，男女廁新設無障礙廁所，化糞池及管線全部更新，感謝市府及議員的協助，讓地方有經費來修繕。

今天區長柯建輝和和美里里長吳金發到現場了解完工狀況，皆對於改善後的環境很滿意。

市議員林裔綺也說，這座公廁不僅在地人使用，旁邊的保安宮因為香火鼎盛，所以也有許多香客及遊客使用，也藉此修繕提升地方的景觀，改善如廁環境。

公廁 貢寮 議員

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