公托男嬰戴口罩窒息 綠要求新北市府說清楚、藍籲別政治操作

新北1名11個月男嬰疑似因戴口罩致死，新北市議會民進黨團今舉行記者會，要求新北市社會局盡快公開說明行政調查結果，更應提升督導機制及安全指引。國民黨團呼籲民進黨不要藉此政治操作，造成家長恐慌，再次撕裂親師關係。

民進黨團總召鄭宇恩表示，黨團對此事表達遺憾難過，要求市府面對事實要正確說明，更要好好反思幼兒托育管理，如何確保不讓悲劇再次發生，新北公托是全國領頭羊，公托比例高於全國水準，但近年事件層出不窮，市府卻只說交給司法調查，說法只會造成恐慌跟降低家長送公托意願，呼籲社會局把安全指引說清楚，不要讓家長擔心甚至心碎。

副召張維倩指出，衛福部在去年5月發函給市府，要求托育中心停止戴口罩，要社會局督導落實，指引寫很清楚，但不知是否有如實傳給相關單位，公托中心理事長稱，捨不得小朋友感冒才希望戴口罩，但已有醫師說明戴口罩幫助不大，質疑公托照顧員衛教知識不足，社會局必須說清楚，還給被害家長公道。

書記長林秉宥列舉近年公托事件，包含2019年打嬰兒腳底、2020年樹林公托虐童、2022年板橋托嬰中心悶死女嬰、2022年蘆洲私托虐嬰、2023年林口幼兒園不當管教等，如此多事件爆發後，市府都封鎖資訊，家長無法更了解，公共資訊不透明，這非市民之福，要求市府公開必要資訊，不要閉門造車、封鎖消息。

國民黨團表示，呼籲民進黨不要又藉此政治操作，造成家長恐慌，再次撕裂親師關係，這樣不但無助真相釐清，也再次寒了幼保人員對孩子付出的熱情。

議員陳偉杰說，發生事件後，民進黨議員以政治批鬥態度散布市府封鎖消息的假新聞，更在調查過程中直接將問題都歸咎給市長，毫無針對事件理性討論空間；議員王威元則表示，先前高雄發生類似事件，民進黨無人檢討高雄市長陳其邁，呼籲各界應該針對案件本身關心，而非見獵心喜政治操作。