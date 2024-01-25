快訊

整理包／長榮罷工卡到出國怎麼辦？機票、團費能退嗎？旅客自救辦法一次看

德牧回鄉下被「在地小流氓」逼到牆角霸凌嚇到貼壁狂抖！網笑：牠們還沒你腿高

獨／民眾黨中評會通過「黃珊珊條款」 禁不分區立委雙重黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公托男嬰戴口罩窒息 綠要求新北市府說清楚、藍籲別政治操作

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
書記長林秉宥列舉近年公托事件，包含2019年打嬰兒腳底、2020年樹林公托虐童、2022年板橋托嬰中心悶死女嬰、2022年蘆洲私托虐嬰、2023年林口幼兒園不當管教。記者江婉儀／攝影
書記長林秉宥列舉近年公托事件，包含2019年打嬰兒腳底、2020年樹林公托虐童、2022年板橋托嬰中心悶死女嬰、2022年蘆洲私托虐嬰、2023年林口幼兒園不當管教。記者江婉儀／攝影

新北1名11個月男嬰疑似因戴口罩致死，新北市議會民進黨團今舉行記者會，要求新北市社會局盡快公開說明行政調查結果，更應提升督導機制及安全指引。國民黨團呼籲民進黨不要藉此政治操作，造成家長恐慌，再次撕裂親師關係。

民進黨團總召鄭宇恩表示，黨團對此事表達遺憾難過，要求市府面對事實要正確說明，更要好好反思幼兒托育管理，如何確保不讓悲劇再次發生，新北公托是全國領頭羊，公托比例高於全國水準，但近年事件層出不窮，市府卻只說交給司法調查，說法只會造成恐慌跟降低家長送公托意願，呼籲社會局把安全指引說清楚，不要讓家長擔心甚至心碎。

副召張維倩指出，衛福部在去年5月發函給市府，要求托育中心停止戴口罩，要社會局督導落實，指引寫很清楚，但不知是否有如實傳給相關單位，公托中心理事長稱，捨不得小朋友感冒才希望戴口罩，但已有醫師說明戴口罩幫助不大，質疑公托照顧員衛教知識不足，社會局必須說清楚，還給被害家長公道。

書記長林秉宥列舉近年公托事件，包含2019年打嬰兒腳底、2020年樹林公托虐童、2022年板橋托嬰中心悶死女嬰、2022年蘆洲私托虐嬰、2023年林口幼兒園不當管教等，如此多事件爆發後，市府都封鎖資訊，家長無法更了解，公共資訊不透明，這非市民之福，要求市府公開必要資訊，不要閉門造車、封鎖消息。

國民黨團表示，呼籲民進黨不要又藉此政治操作，造成家長恐慌，再次撕裂親師關係，這樣不但無助真相釐清，也再次寒了幼保人員對孩子付出的熱情。

議員陳偉杰說，發生事件後，民進黨議員以政治批鬥態度散布市府封鎖消息的假新聞，更在調查過程中直接將問題都歸咎給市長，毫無針對事件理性討論空間；議員王威元則表示，先前高雄發生類似事件，民進黨無人檢討高雄市長陳其邁，呼籲各界應該針對案件本身關心，而非見獵心喜政治操作。

民進黨團總召鄭宇恩反駁，這是合理監督，國民黨團要一起關心不要亂扣帽子。張維倩表示，市長侯友宜回歸市府後稱要加倍奉還市政工作，現在不但看不到決心，更是敷衍卸責，沒看到誠意。

副召張維倩指出，衛福部在去年5月發函給市府，要求托育中心停止戴口罩，要社會局督導落實，指引寫很清楚，但不知是否有如實傳給相關單位。記者江婉儀／攝影
副召張維倩指出，衛福部在去年5月發函給市府，要求托育中心停止戴口罩，要社會局督導落實，指引寫很清楚，但不知是否有如實傳給相關單位。記者江婉儀／攝影
新北1名11個月男嬰疑似因戴口罩致死，新北市議會民進黨團今開記者會，要求新北市社會局盡快公開說明行政調查結果，更要提升督導機制跟說清楚安全指引。記者江婉儀／攝影
新北1名11個月男嬰疑似因戴口罩致死，新北市議會民進黨團今開記者會，要求新北市社會局盡快公開說明行政調查結果，更要提升督導機制跟說清楚安全指引。記者江婉儀／攝影

民進黨 口罩 托育 侯友宜

延伸閱讀

影／議員究責嬰兒窒息原因 要求社會局說明托嬰中心指引

綠營批公托嬰窒息遭市府鎖消息 新北：司法調查階段

淡水積木式程式設計營好好玩 親子電腦玩創意

新北市議會臨時會明開跑 侯友宜有機會出席？

相關新聞

機車族有福！騎上重陽橋不用再塞車 2.1億增引道2月完工

重陽橋為連接新北市三重區及台北市士林區的重要橋梁，不過，三重民眾騎機車只能從自強路匝道上橋，導致自強路、仁義街口經常塞車...

新北消防二大隊、新莊分隊疑洩個資遭搜索 侯友宜：該嚴辦就嚴辦

新北市消防局第二大隊、新莊分隊共7名消防員，疑似通報訊息給特定殯葬業者，廉政署今上午派員前往第二大隊部、新莊分隊搜索，查...

公托男嬰戴口罩窒息 綠要求新北市府說清楚、藍籲別政治操作

新北1名11個月男嬰疑似因戴口罩致死，新北市議會民進黨團今舉行記者會，要求新北市社會局盡快公開說明行政調查結果，更應提升...

快過年了總預算還沒過 蔣萬安指示：有問題一定設法解決

台北市議會今舉辦第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式，市長蔣萬安先前捐的2件棒球衣以50萬元高價賣出。不過北市府今...

坪林水源特定區今發布實施 6重點兼顧環境及民眾權益

大台北水源特定區占新北面積3分之1，城鄉局為兼顧水源區發展及民眾權益，今發布實施坪林水源特定區計畫，強化6重點加強水源保...

大巨蛋中職例行賽每場租300萬？ 蔣萬安澄清：網路的傳聞

中職新球季3月30日開打，傳出剛啟用的台北大巨蛋，一場中職例行賽場租就要300萬元，進退場還要各付150萬元，有球評在社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。