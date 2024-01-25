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台北人共同回憶！育成洗車餐廳暫別高架橋下 建庇護園區114年回歸

中央社／ 台北25日電
建國高架橋下的育成洗車中心及餐廳2月21日將向大家「暫別再見」，原址興建全國首座綠建庇護園區，預計民國114年回歸。圖／中央社
建國高架橋下的育成洗車中心及餐廳2月21日將向大家「暫別再見」，原址興建全國首座綠建庇護園區，預計民國114年回歸。圖／中央社

建國高架橋下的育成洗車中心及餐廳是北市最溫暖街景，也是台北人共同回憶，但專業洗車與buffet美食將暫別，預計原址興建全國首座綠建庇護園區，明年回歸再挺憨寶貝安心就業。

大約20多年前，育成社會福利基金會為幫助障礙者就業、減輕家庭負擔，創建育成洗車中心及比鄰的育成蕃薯藤餐廳。庇護工場經營壓力大、營運不易，如今面臨設備老舊、噪音嚴重及環境悶熱等挑戰，特別是近年極端氣候的強降雨，屢屢造成淹水及腰，讓營運雪上加霜。

育成社福基金會將於原址興建綠建庇護園區，洗車中心和餐廳2月21日向大家「暫別再見」，這裡是許多憨寶貝走進社會的起點，在洗車中心服務10年的詹理惟就是其中1人，興趣是蒐集玩具車、有輕度自閉症的他剛開始學洗車時，還會要求爸爸當客人幫他練習。

過去洗車場漏水影響工作，詹理惟曾主動向上司反映，甚至說到哭出來。1天不洗車就手癢的詹理惟，今天在記者會被問到是否期待新的洗車中心，他說，有100分的開心。洗車中心休息期間將接受更多訓練，「我之後回來更會洗車」，這是詹理惟的雄心壯志。

育成社福總經理吳幸芳表示，綠建庇護園區將持續提供 心智障礙者安心就業，更會大幅改善職場環境，以舒適、明亮、低碳的友善場域，服務更多市民、展現社會平權共融為目標。設計重點有雨水資源回收洗車、降噪、減少碳排等，讓高架橋下變身首都休閒新地標。

即將暫別的育成蕃薯藤餐廳商店，即日起推出消費75折清倉回饋。

育成社福每年提供350名憨寶貝就業機會，綠建庇護園區預計民國114年第3季回歸，邀請市民共同成為綠建庇護園區一分子，即日起捐款新台幣3000元可成為園區VIP，可享有洗車和餐廳雙重優惠。

餐廳 高架橋 自閉症 庇護工場

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