快訊

文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售…文化部：停權並視情節法辦

LINE免費貼圖11款來了！新年吉祥話「龍來運轉」爽用半年 這款還能永久使用

坪林水源特定區今發布實施 6重點兼顧環境及民眾權益

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
促進地方產業發展-將放寬保安保護區得作茶產業之農糧產品加工室。圖／新北市城鄉局提供
促進地方產業發展-將放寬保安保護區得作茶產業之農糧產品加工室。圖／新北市城鄉局提供

大台北水源特定區占新北面積3分之1，城鄉局為兼顧水源區發展及民眾權益，今發布實施坪林水源特定區計畫，強化6重點加強水源保護及地方發展，另烏來水源特定區計畫也完成審議提報內政部核定，新店水源、台北水源特定區計畫尚於內政部都市計畫委員會審議中，城鄉局今表示將加速推動都市計畫檢討作業，盼達成水源地區永續發展及保障民眾權益。

大台北水源特定區位於翡翠水庫集水區範圍內，共包含烏來、坪林、新店、臺北水源等4個水源特定區計畫，總面積約7萬多公頃，約佔新北市3分之1面積，目前新北市府推動都市計畫通盤檢討。其中，坪林水源特定區計畫已經都市計畫委員會審議通過，將自今起發布實施。

城鄉局說，水源區檢討6項重點包括坪林水源辦理計畫圖數位化，拓寬坪林區公所面前道路至6公尺寬、新增1處機關用地供坪林區公所及衛生所擴充使用；坪林尾橋變更為保存區加強古蹟維護、農會所在地變更為農會專用區以提供農民更多元服務；並放寬土地使用管制，包括保安保護區新增得作公共服務相關設施，未來得興建步道、涼亭、眺望台、廁所等供公眾使用設施、考量茶產業生產需求，保安保護區放寬得設置農糧產品加工室總樓地板面積200平方公尺供茶葉加工使用。

另外針對烏來原鄉地區，研擬「原住民保留地興建自住住宅審查要點」協助原住民合法興建自用住宅，初估約900戶既有房屋受惠及增加24.75公頃空地為新建基地、研擬「申請變更為溫泉產業專用區審查要點」輔導列管24家溫泉旅館於適宜區位合法化。城鄉局並將加速推動其他水源特地區都市計畫檢討作業，達成水源地區永續發展及保障民眾權益。

昔日台北經坪林往宜蘭重要橋樑，變更為市定古蹟坪林尾橋保存區。圖／新北市城鄉局提供
昔日台北經坪林往宜蘭重要橋樑，變更為市定古蹟坪林尾橋保存區。圖／新北市城鄉局提供

坪林 都市計畫

延伸閱讀

高屏搶水風波紛亂中取共識 按往例水源1比9分

又爆發搶水大戰！ 屏高樹鄉公所反對高市府未經協商改河道

坪林清潔隊員路邊撿到5萬元 餐廳老闆好感激：員工薪水保住了

春天腳步近了 新北坪林及汐止初櫻綻放

相關新聞

蔣萬安讚徐巧芯春聯金喜氣 稱游淑慧的讓他「很有壓力」

再過兩周就要過年，各縣市政府、民代都推出自己的春聯發放，不過新科立委徐巧芯今年推出黃底春聯，被網友質疑不吉利、是守喪用途...

大巨蛋中職例行賽每場租300萬？ 蔣萬安澄清：網路的傳聞

中職新球季3月30日開打，傳出剛啟用的台北大巨蛋，一場中職例行賽場租就要300萬元，進退場還要各付150萬元，有球評在社...

低溫假無標準 新北議會藍營連署提案

天氣冷颼颼，低溫假成話題，目前沒相關放假標準，新北市議會國民黨團發起連署，提案要求市府與中央討論；民進黨團認為，放低溫假...

坪林水源特定區今發布實施 6重點兼顧環境及民眾權益

大台北水源特定區占新北面積3分之1，城鄉局為兼顧水源區發展及民眾權益，今發布實施坪林水源特定區計畫，強化6重點加強水源保...

京華城案容獎遭監院糾正違失 蔣萬安宣布訂通案性原則

台北市政府先前核定京華城原址細部計畫修訂案，昨天遭監察院糾正，監委認為，北市府自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，...

北市府總預算初審 爭議案將政黨協商

台北市長蔣萬安上任後，市府首次送議會審議的總預算，初審昨大致完成，但仍有許多爭議性案件待大會討論，議會藍、綠黨團認為，像...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。