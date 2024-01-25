坪林水源特定區今發布實施 6重點兼顧環境及民眾權益

大台北水源特定區占新北面積3分之1，城鄉局為兼顧水源區發展及民眾權益，今發布實施坪林水源特定區計畫，強化6重點加強水源保護及地方發展，另烏來水源特定區計畫也完成審議提報內政部核定，新店水源、台北水源特定區計畫尚於內政部都市計畫委員會審議中，城鄉局今表示將加速推動都市計畫檢討作業，盼達成水源地區永續發展及保障民眾權益。

大台北水源特定區位於翡翠水庫集水區範圍內，共包含烏來、坪林、新店、臺北水源等4個水源特定區計畫，總面積約7萬多公頃，約佔新北市3分之1面積，目前新北市府推動都市計畫通盤檢討。其中，坪林水源特定區計畫已經都市計畫委員會審議通過，將自今起發布實施。

城鄉局說，水源區檢討6項重點包括坪林水源辦理計畫圖數位化，拓寬坪林區公所面前道路至6公尺寬、新增1處機關用地供坪林區公所及衛生所擴充使用；坪林尾橋變更為保存區加強古蹟維護、農會所在地變更為農會專用區以提供農民更多元服務；並放寬土地使用管制，包括保安保護區新增得作公共服務相關設施，未來得興建步道、涼亭、眺望台、廁所等供公眾使用設施、考量茶產業生產需求，保安保護區放寬得設置農糧產品加工室總樓地板面積200平方公尺供茶葉加工使用。