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蔣萬安讚徐巧芯春聯金喜氣 稱游淑慧的讓他「很有壓力」
再過兩周就要過年，各縣市政府、民代都推出自己的春聯發放，不過新科立委徐巧芯今年推出黃底春聯，被網友質疑不吉利、是守喪用途。台北市長蔣萬安看過之後，今天稱讚徐巧芯的春聯很喜氣，尤其過年錢母都是金色，加上徐巧芯高票選上立委，大家都希望沾沾她的喜氣，現在可是很搶手。
至於港湖北市議員游淑慧今年印製的龍年春聯，特別還放上與蔣萬安的合照，蔣萬安今天受訪也開玩笑說，他也知道游淑慧也有印製春聯，聽說有放上照片，「這樣對我有一點壓力，希望她的春聯可以趕快發光光」。
已經懷有龍寶寶的議員鍾沛君，今年也推出和市長蔣萬安一起的聯名春聯，蔣今天也說，鍾沛君今年會有一個龍寶寶，希望跟他的聯名春聯，也可以很搶手，都沾沾她的喜氣。
蔣萬安今天出席北市議會第14屆議員就職周年二手衣義賣所得捐贈儀式，對於今年許多春聯都很有創意，儘管徐巧芯今年的龍年春聯被網友批評不吉利，不過蔣萬安力挺覺得真的很喜氣，尤其設計是金色的底代表喜氣，這樣的設計理念是會受到歡迎，而且這個春聯也很搶手，大家也都很喜愛，加上徐巧芯高票選上立委，都希望沾沾她的喜氣。
議長戴錫欽也說，每個議員都會發揮自己的創意巧思，他知道巧芯有有專人來設計，每個人設計都有不同理念，基本上不管是朝龍年也好，應景也好，或吉祥的方式設計，或許不同人有不同觀念，不過基本上，受歡迎是事實，也鼓勵議員多發揮創意，讓新春期間更加多元化，更加喜氣。
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