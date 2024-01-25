低溫假無標準 新北議會藍營連署提案

天氣冷颼颼，低溫假成話題，目前沒相關放假標準，新北市議會國民黨團發起連署，提案要求市府與中央討論；民進黨團認為，放低溫假家長、孩子須同步。新北市教育局說，學校首長可視實際情形自行決定停止上班及上課，是否有「低溫假」假別及放假標準涉及人民與企業權益，應由中央明確規範，並制定相關配套措施。

國民黨團書記長陳偉杰說，極端天氣來襲，近日包括台北、桃園與新竹，都有學校因低溫放假，新北市烏來、三峽下雪，市府應積極與中央討論訂定相關放假標準，才不會讓百姓無所適從。

入冬最強寒流持續發威，全台冷颼颼，昨天雖轉為乾冷，仍讓外出民眾感受到強烈寒意，紛紛穿戴起保暖外套及連身帽禦寒。記者侯永全／攝影 國民黨議員江怡臻也說，颱風假有放假標準，如風力、雨量，中央雖授權地方依天然災害停止上班及上課作業辦法，由地方首長決定放假與否，但中央要有一定態度，桃園、新竹、北市有小學放假，家長卻要上班，造成困擾與混亂，盼市府能與中央討論低溫假放假標準。

不過，國民黨議員陳明義則認為，新北不該起頭，如果下雪要放低溫假，那高溫假要不要放假？重點在於，要讓孩子知道冷了要多添衣，也要懂得避免熱傷害，而非冷天就不出門。建議由中央擬定統一放假標準，但不該由新北主動發起。

民進黨團總召鄭宇恩認為，如果學生、家長放低溫假不同步，家長沒放，孩子要由誰來顧，對雙薪家庭家長會非常困擾，要放低溫假，要有相關配套，孩子要有地方可以安頓。可行性方式是如氣溫到達某些溫度後，家長可自行決定要不要送孩子到校，校方對未出席學生不列入出缺勤紀錄，每個家庭情況不同，應由家長與學生依據個別需求來決定。

教育局指出，現為寒假，已與各校溝通及授權，請各校彈性因應校內需求，協助家長寒假期間孩子的基本照顧服務，尤其山區或偏遠家庭，學校為孩子提供學習與飲食照顧，確實能讓有需要家長安心工作，教育局也請學校加強相關保暖措施。