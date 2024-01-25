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關注交通 廖先翔拚兌現板南線延伸汐止

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
廖先翔小檔案 製表／邱瑞杰
廖先翔小檔案 製表／邱瑞杰

國民黨新北市議員廖先翔挑戰新北第12（七星）立委選區成功，為國民黨收復失土，廖先翔長期關注交通議題，未來進入立院後，他希望優先選擇交通委員會，兌現他提出的評估重啟台北捷運板南線延伸到汐止政見。

廖先翔選舉時，面臨對手質疑父親廖正良山上莊園違建，廖先翔危機處理「快狠準」，整棟拆除止血，緊接著廖父經營停車場又掀風波。廖先翔不捨家人身心受煎熬，坦言選戰過程一度想放棄，廖父反而說「房子都拆了，為什麼不選？」激勵兒子拚戰到底。

民間說「娶某前、生子後運勢特別好」，這句話在廖先翔身上印證了，廖去年結婚，6個月大兒子「猛廖」帶旺他，他說，選戰過程中，妻子為了讓他夜晚好好休息，有段時間將孩子帶回新莊娘家，孩子不在身旁，選情即遇到亂流，他心想「兒子真的是我的老大」，趕緊把老婆小孩接回身旁，選情才走向順風。

選後10天，廖先翔的聲音還是沙啞，謝票腳步沒停歇，他2018年當選市議員，開啟民代生涯，他坦言，初期滿多人會對他爸媽「客訴」，嫌他親和力不夠，因為他父親當議員時，和選民互動很「麻吉」，兩相對照高下立判，他有修正與選民互動風格，希望做到老少通吃。

新國會三黨不過半，廖先翔說，扮演好立委角色，贏得民眾認同，就是幫國民黨加分。他直言，國民黨三不五時就會有讓社會反感作法，「這個時候，我們就必須扮演烏鴉站出來」，發揮黨內改革的力量。

另外，藍營選舉時猛攻民進黨總統當選人賴清德萬里老家違建，廖先翔說，礦區土地解編是棘手問題，如果討論礦區土地開放蓋屋，農地呢？林地呢？如果放寬年限讓賴家合法化，不只正當性不足，也會被譏諷是「賴清德條款」。國土計畫法對非都市土地限制愈來愈嚴格，若礦區貿然解編，反差感會很大。

廖先翔 國民黨

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