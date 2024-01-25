北市府總預算初審 爭議案將政黨協商

台北市長蔣萬安上任後，市府首次送議會審議的總預算，初審昨大致完成，但仍有許多爭議性案件待大會討論，議會藍、綠黨團認為，像北流、第一漁果工程等比較有爭議性的預算案，都與前市長柯文哲有關，民眾黨團則反批，藍綠應該往前看，不要再扯到柯文哲。

總預算案爭議案包括北流墊付款、市長7.4億二備金、市場改建工程、市警局監視器傳輸費案等，還有成立青年局的市府提案，預料無法在送大會二讀討論時有結果，將送政黨協商，本周五藍綠白黨團三長會議後，預計最快下周進行。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀表示，較有爭議性的大多是柯文哲市府任內有關的爭議案，北流墊付款案是一例，還有第一漁果市場，設備費用本來中央可以補助，但疑因北農經營權之爭中央不願意補助，但沒設備就無法營運，市府打算先墊付借款，但議員有不同意。

王欣儀說，外界批評蔣萬安與社宅有關預算，案件、數量都比較少，凸顯出不重視居住正義？實際上北市已經沒有很適合的地可蓋社宅，大多在柯文哲任內被框去，並非蔣萬安不重視社宅。

民進黨北市議會黨團總召簡舒培指出，比較爭議的是北農第一漁果市場預算和二備金，會在大會實質討論。蔣萬安的總預算案，沒什麼未來性，感覺都是例行性、該做的事務，卻編了有史以來最高的歲出，破了1900億元大關，其中有的是補被柯文哲挪移的部分，例如教育基金，要補數十億。

民眾黨團總召黃瀞瑩說，希望藍綠要往前看，不要再往回看，北藝、北流案，都有下附帶決議，第一漁果市場設備費用原本中央可補助，中央不給錢，這也是中央和地方的關係，蔣市府預算，不要再扯到柯文哲。