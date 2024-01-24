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新北幼兒猝死 社會局：從未恢復托嬰中心口罩令

中央社／ 新北24日電
新北市一名11個月男嬰，口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息，送醫不治。聯合報系記者曾伯愷／攝影
新北市一名11個月男嬰，口鼻疑似被浸濕口罩悶住窒息，送醫不治。聯合報系記者曾伯愷／攝影

新北市政府社會局今晚表示，晚間已經告知公立托育中心與私托，與疾管署同步，已經在去年3月6日就已隨校園室內口罩令同時解除托嬰中心口罩令，其後也從未恢復托嬰中心口罩令。

新北市某公立托育中心一名幼兒趴躺時無呼吸心跳，送醫不治。家屬質疑，老師強硬要求幼兒戴口罩，幼兒大哭，疑因淚水浸濕口罩導致窒息。

案件引起許多家長對於幼兒是否戴口罩無所適從，市府社會局今晚表示，和疾管署同步，在去年3月6日即已隨校園室內口罩令同時解除托嬰中心口罩令，其後也從未恢復托嬰中心口罩令。

社會局說，目前維持口罩規定的機構只有醫院、診所、一般護理之家、老人福利機構。這項針對戴口罩的說明，已經於今晚同步通知公托與私托。

家屬今天對托育中心張姓主任、林姓及曾姓照顧員等3人提告涉過失致死。警方傳喚3人到案說明後，先移送2名照顧員至新北地檢署。經檢察官複訊後，諭令林姓及曾姓照顧員無保請回。另由警方調閱幼兒急救病歷資料後函送偵辦。

口罩 托嬰

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