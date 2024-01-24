員警執勤護平安 汐止扶輪社送春安慰問金

過年七天連假就要展開了，在大部分的人開心準備過年的同時，員警們不休息，肩負起轄區治安、交通的維護工作，所以，趕在過年前，今(23)日汐止扶輪社再度到警分局慰問辛苦的員警，並且送上慰問金。

汐止扶輪社長游東穎說，每年過年的這段時間汐止地區天氣都很寒冷，不過，員警們都很努力，春節期間交通、治安及為民服務都不打烊，體恤員警辛勞，汐止扶輪社每年都會來感謝辛苦的員警。

汐止扶輪社廖正良也說，每年的歲末年終，扶輪社都會到警分局慰問人民的保母，他們非常辛苦，當大家在圍爐吃團圓飯的時候，他們都在維護治安、交通，所以，每一年春安期間都會來慰問，過年快到了，也要祝大家新年快樂。

因應返鄉人潮的交通紓導、防竊、防詐騙等等，要讓市民能夠平安過年，治安、交通工作不打烊，反而還得打起十二萬分的精神，有感於大家忙著享受春節假期時，人民保母還是得輪班執勤，汐止扶輪社特地帶隊到警分局慰問辛苦執勤的員警，並且送上慰問公，警分局表示感謝，會更用心讓市民都過一個平安的年節假期。

汐止警分局長黃國政指出，很感謝汐止扶輪社來到分局，在這冷冽的寒冬，給員警溫馨的鼓舞，非常感謝扶輪社捐贈了2萬元，當作警分局維護治安的基金，謹代表分局所有的同仁感謝汐止扶輪社的關愛跟支持。