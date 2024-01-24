第8年邀長輩吃尾牙宴 汐止厚德里席開50桌

歲末年終寒冬送暖，汐止厚德里連續第八年舉辦寒冬送暖尾牙餐會，包括獅子會、汐科青商會贊助一起做愛心，今(23)日席開50桌，包括新北市政府社會局副局長許秀能、新北市議員張錦豪、白珮茹、周雅玲、廖先翔及汐止區長林慶豐都出席參加，和老人家圍爐話家常，值得一提的是，原住民長輩為了表示感謝，也帶來精彩的舞蹈表演。

當天天氣寒冷，不過現場有汐止區部落文化健康站的原住民長輩，帶來熱情舞蹈，感謝招待尾牙宴，炒熱現場氣氛，接著還有社團帶來精彩表演，包括議員、汐止區長、里長都一起站上舞台，和大家一起跟著音樂動一動，活力十足，現場充滿年味。

厚德里長陳有諒說，一年一度厚德里寒冬送暖老人尾牙餐會在今天登場，這活動已經辦了第8年，非常感謝許多好朋友的熱情贊助，讓厚德里的很多老人家都能來吃尾牙，今天雖然外面非常的寒冷，氣溫大概在8度左右，老人家熱情不減，都出門裹著大衣來活動中心，現場非常熱鬧載歌載舞。

厚德里第八年舉辦寒冬送暖關懷老人尾牙餐會，邀請長輩們、還有弱勢家庭一起來吃飯圍爐，長輩說大家聚在一起吃飯，很開心，汐止區長林慶豐也帶來新北市的春聯祝福長輩。