平溪低溫僅六度 區長率隊訪視慰問百歲人瑞

這星期低溫特報寒流來襲，東北角地區溫度大約在十度左右，位在山區的平溪更是僅有六度低溫，為了關心地方長者，區長李天民今(24)日率領同仁帶著禦寒物資和新北市春聯到府關懷慰問95歲跟百歲人瑞，讓長者感到備感溫馨。

平溪區區長李天民表示，低溫仍在持續，平溪區公所持續關懷地方的長輩，今天特別拜訪了95歲跟百歲人瑞，提醒他們注意保暖，尤其年紀大的長輩，身體對於低溫反應的敏銳度會比較低，所以特別提醒長輩在半夜起床上廁所或者早上起床的時候，一定要先在床上做簡單的一個活動，讓血液循環暢通並做好保暖再下床。

區長李天民說，今天也帶了新北市「吉龍舞春」春聯，是一個自由唸法的春聯，和長輩們分享春聯的意涵，希望家戶可以貼在家中，討個吉利好采頭。

嶺腳里里長陳銘哲說，這幾天真的很冷，很感謝公所團隊關心地方長者，帶著禦寒物資來探望長輩還有共餐志工，同時也帶來新北市龍年春聯，有趣的諧音唸法，也逗得長輩哈哈大笑。