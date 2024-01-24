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寒冬送暖連續14年 北新里攜手慈善單位助弱勢

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區北新里長許春榮攜手淡信慈善基金會，準備了20多箱的物資，還有市議員陳家琪，也提供許多的愛心綿被給弱勢戶。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區北新里長許春榮攜手淡信慈善基金會，準備了20多箱的物資，還有市議員陳家琪，也提供許多的愛心綿被給弱勢戶。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要幫助在地的弱勢居民能夠溫暖過冬，在新北市淡水區北新里內，有許多愛心人士以及企業宮廟，要給北新里內的低收入戶以及有生活困難的居民，溫暖幫助，過去13年來里長許春榮幫助弱勢從不間斷，今年也持續發送愛心，攜手淡信慈善基金會，準備了20多箱的物資，還有市議員陳家琪，也提供許多的愛心綿被給弱勢戶，希望藉此可以讓他們過一個好年。

北新里長許春榮表示，在北新里內有許多的善心人士，平常他們也是省吃檢用，有了積蓄後自己生活無虞，再將多出來的錢捐到里長平台來幫助里內的困苦民眾，不過由於去年這為了幫助沙崙里火災困苦戶，部份現金捐助給他們，因此今年除了些許的紅包，還有許多在地餐飲業者，也站出來捐出蘿蔔糕等物資，也來響應幫助弱勢。

里長春榮表也相當感謝淡信慈善基金會，將物資箱送到里辦公處，而里長也在日前將這些物資連同紅包發放給弱勢戶，相當暖心。

淡信慈善基金會董事長呂孫綾說，過去淡信在地方為了給困苦居民一個能夠安心渡日的生活，時常舉辦公益活動，看到里長這麼用心的為里民來服務，媒合在地善心人士及企業捐出善款，這次也希望一起發揮企業社會資源的力量，除了北新里，還在三芝、石門、八里及淡水區與35位里長合作，捐出400箱的豐富物資。此外里長與基金會等人，更到了行動不方便的弱勢戶家中，將物資親自送出，期盼可以幫助這些生活困苦的里民，在農曆年節可以溫暖過年。

淡水 愛心

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