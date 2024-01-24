寒流發威泡湯正好 金山、萬里民眾泡腳暖身

入冬以來最低溫，尤其台灣北部更是凍到不行，民眾外出注意保暖添加保暖衣物外，選擇到溫泉區泡湯暖身也是不錯選擇。在金山、萬里的戶外泡腳池也出現泡腳暖身人潮，還有不少民眾是從外地到訪，讓寒流來襲的旅程，因為溫泉泡腳而溫暖了起來。

泡湯民眾表示，剛好寒流來襲來到金山玩，當然不會錯過這個就近就能暖身的好資源，而且在金山、萬里地區還有許多種不同的特色湯種，有富含鐵質的黃金湯，還有海底溫泉碳酸氫鹽泉，多元的選擇可以體驗到多元的泡湯感受。

金山區長劉昌松說，這兩天寒流氣溫來到最低溫，接下來溫度就會慢慢回溫，不過依舊是屬於低溫的狀態，在金山區有溫泉公共浴室及兩個戶外泡腳池，不只是湯泉各有特色還方便好停車，提供想要泡湯暖暖身的民眾多重選擇，也為選擇在這一波又凍又濕寒流外出的旅客注入一股暖身又暖心的暖流。