低溫來襲 新北高接梨接穗作業暫緩、八里桶柑不受影響

寒流來襲，正是新北高接梨接穗期，新北市農業局表示，低溫恐影響接穗，導致著果率低，已提醒農友等寒流後再作業，避免造成損失。另，現值八里桶柑產季，桶柑耐低溫，目前未造成影響，低溫也有助於柑橘轉色。

新北淡水、三芝、八里是高接梨產區，八里還有產銷桶柑，而及坪林、石碇、三峽等是新北9大茶產區。農業局表示，市府已啟動查報機制，與各區公所保持聯繫，迅速掌握各區農作物狀況。由於低溫造成農作物危害速度較慢，且影響時間較長，不會馬上顯現，農業局持續關注各區農作物狀況。

農業局表示，桶柑具有耐低溫性，適度低溫有助柑橘轉色，目前低溫未造成影響。另外高接梨穗農友已於10幾天前嫁接，尚未開花，現階段無法判斷是否受影響。由於低溫造成農作物危害速度較慢，不會馬上顯現災情，會持續關注各區農作物狀況。