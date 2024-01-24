中市府攜業者更新設備 手機搭公車上半年將全面上路

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聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市交通局表示，目前逾九成公車完成行動支付驗票機安裝，可使用悠遊付、一卡通MONEY與ICASH PAY之乘車碼功能。圖／中市府提供
中市交通局表示，目前逾九成公車完成行動支付驗票機安裝，可使用悠遊付、一卡通MONEY與ICASH PAY之乘車碼功能。圖／中市府提供

台中市公車推廣行動支付，編列6千萬預算輔助業者，安裝行動支付驗票機，至今已換裝完93%，預計今年上半年可完成全面換裝，乘客未來可使用手機電子支付，無需多帶卡片，搭乘公車無障礙。交通局表示，此次換裝補助預計共花費4千多萬元，剩餘預算將回歸市庫，未來持續改善台中交通，維護用路人安全。

交通局長葉昭甫表示，行動支付越來越普及，2022年起編列預算6千萬，市府補助機器49%，業者自籌51%，補助市區客運業者汰換、升級為行動支付驗票機，目前已完成94%，預計上半年可以全面安裝完畢。

葉昭甫說，現在民眾智慧手機不離身，為便民使用行動支付，2022年起編列預算，補助市區客運業者裝設具QR-Code掃碼功能的行動支付驗票設備，去年則是擴大路線範圍及應用，至今已逾9成公車完成安裝行動支付驗票機。

葉昭甫指出，未來民眾可以使用悠遊付、一卡通 MONEY與ICASH PAY的QR-Code乘車碼功能，提供民眾更多元的行動支付乘車選項，民眾上下車只要開啟行動支付APP，點選乘車碼(非付款碼)，再將手機QR-Code對準驗票機設備鏡頭，完成掃描後即可上下車，省去找零錢、卡片的困擾。

葉局長表示，現在除了已提供多卡通(悠遊卡、一卡通、愛金卡)驗票機服務外，現在更推出行動支付驗票機功能，乘客搭車時忘記攜帶票卡，可直接以QR-Code掃碼方式搭乘台中市大眾運輸工具，乘車省時又便捷。

台中市公車推廣行動支付，編列6千萬預算輔助業者，安裝行動支付驗票機，至今已換裝完93%，預計今年上半年可完成全面換裝，乘客未來可使用手機電子支付搭公車。圖／中市府提供
台中市公車推廣行動支付，編列6千萬預算輔助業者，安裝行動支付驗票機，至今已換裝完93%，預計今年上半年可完成全面換裝，乘客未來可使用手機電子支付搭公車。圖／中市府提供

一卡通 公車 台中市

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