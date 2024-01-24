低溫假無標準 新北議會國民黨團提案市府訂標準

寒流來襲，不少地區下起雪來，有許多學校放了「低溫假」，但目前並沒有相關放假標準，新北市議會國民黨團發起連署，提案要求市府與中央討論低溫假放假標準。新北市教育局表示，學校首長可視實際情形自行決定停止上班及上課，惟是否有「低溫假」假別及放假標準涉及人民與企業權益，應需中央明確規範，並制定相關配套措施，非僅地方政府權責。

新任國民黨團書記長陳偉杰說，極端天氣來襲，這兩天包括台北、桃園與新竹等地，都有學校因為低溫放假，新北市烏來、三峽昨天也都下起雪來，尤其新北市是台灣的縮影，市府應該積極與中央討論訂定相關放假標準，才不會讓所有人無所適從。

國民黨議員江怡臻也說，颱風假有放假標準，如風力、雨量，中央雖授權地方依據天然災害停止上班及上課作業辦法，由地方首長決定放假與否，但中央應有一定的態度，她也說，桃園、新竹、北市有小學放假，家長卻要上班，大家都非常頭痛，希望市府能跟中央討論「低溫假」的放假標準。

江怡臻強調，極端氣候變化下，提案低溫假只是引子，希望政府單位能夠在面對快速變化的氣候，作出準確的判斷與抉擇，除了低溫，高溫也該納入考量，才能讓孩子有個安心健康的學習環境。

不過國民黨議員陳明義則持反對意見，他認為新北不該起頭，如果下雪要放低溫假，那高溫假要不要放，這樣日本、韓國都不用上課了，他認為重點在於，要讓孩子知道冷了要穿衣服，熱了要脫衣服，不是冷了就不出門。

陳明義認為，六都目前看起來是想先搶先贏，「利多就能當選」，但他認為不該是這樣的結果，建議由中央擬定統一放假標準，但不該由新北主動發起。

新北市教育局指出，現為寒假期間，教育局已與各校充分溝通及授權，請各校彈性因應校內需求，協助家長寒假期間孩子的基本照顧服務，尤其山區或偏遠地區家庭，學校為孩子提供學習與飲食照顧，確實能讓有需要的家長安心及放心工作，教育局也請學校加強相關保暖措施，並啟動流感防疫機制，若有師生身體突發狀況，盡速進行通報協助辦理。

民進黨團總召鄭宇恩認為，低溫假議題，如果學生、家長不同步，家長沒放，孩子要誰來顧，這對雙薪家庭家長會非常困擾，要放低溫假，要有相關配套，孩子還是要有地方可以送。

鄭宇恩認為，最有可行性方式，是如氣溫到達某些溫度後，家長可以自行決定要不要送孩子到校，校方對未出席學生不列入出缺勤紀錄，畢竟每個家庭情況不同，應該由家長與學生依據自己的需求來決定。