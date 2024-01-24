紙本轉數位 新北都市計畫今起供下載減誤差

新北市有46個都市計畫區，面積約為12萬4300公頃，是全台各縣市中面積最大的都市計畫區，過往學術及設計單位使用紙本都市計畫資料套圖時易產生誤差，新北市城鄉局將所有資料數位化後，今起開放下載，使用者可更自由套疊圖資，減少自行繪製產生的人工錯誤。

新北市城鄉局表示，過往都市計畫資料為紙圖，且沒有提供下載使用，學校授課或規畫公司必須將土地使用分區包括地形圖、交通路網圖、捷運路線圖、河川範圍圖等圖資紙本圖自行數化建置後，再進行分析及套圖，其過程耗時，且人工作業容易存在誤差及錯誤。

城鄉局都計測量科長楊恩捷說，以往新北都市計畫區僅能透過城鄉資訊查詢平台瀏覽土地使用分區資訊，無法與相關資料套疊分析。考量各民間機構及學術單位需求，開放免費下載都市計畫土地使用分區及都市計畫範圍圖等圖資，可與想套疊圖資做進一步規畫分析，可減少人工比對產生誤差。

新北市政府資料開放平台：https://data.ntpc.gov.tw/