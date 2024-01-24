快訊

家裡好冷！暖氣吹到頭痛 他改用「禦寒神物」不冷又省電：CP值超高

沒權管教一被投訴就調查 教師喊話教部：把我們退出黑洞

紙本轉數位 新北都市計畫今起供下載減誤差

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市都市計畫範圍圖。圖／新北市城鄉局提供
新北市都市計畫範圍圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市有46個都市計畫區，面積約為12萬4300公頃，是全台各縣市中面積最大的都市計畫區，過往學術及設計單位使用紙本都市計畫資料套圖時易產生誤差，新北市城鄉局將所有資料數位化後，今起開放下載，使用者可更自由套疊圖資，減少自行繪製產生的人工錯誤。

新北市城鄉局表示，過往都市計畫資料為紙圖，且沒有提供下載使用，學校授課或規畫公司必須將土地使用分區包括地形圖、交通路網圖、捷運路線圖、河川範圍圖等圖資紙本圖自行數化建置後，再進行分析及套圖，其過程耗時，且人工作業容易存在誤差及錯誤。

城鄉局都計測量科長楊恩捷說，以往新北都市計畫區僅能透過城鄉資訊查詢平台瀏覽土地使用分區資訊，無法與相關資料套疊分析。考量各民間機構及學術單位需求，開放免費下載都市計畫土地使用分區及都市計畫範圍圖等圖資，可與想套疊圖資做進一步規畫分析，可減少人工比對產生誤差。

新北市政府資料開放平台：https://data.ntpc.gov.tw/

新北市都市計畫土地使用分區圖資。圖／新北市城鄉局提供
新北市都市計畫土地使用分區圖資。圖／新北市城鄉局提供

都市計畫 免費下載 新北

延伸閱讀

新北1歲嬰之死 綠酸侯友宜「加倍奉還」呢？藍：高雄出事也沒怪陳其邁

新北醉漢稱打死朋友 檢察官：傷勢不足以致命、解剖再查

寒流來襲！冷到路面裂開 新北市府急修三峽大橋

是否現身新北議會臨時會？侯友宜：會為市民扛起責任

相關新聞

台北田徑場翻修重新啟用 增智慧科技功能可偵測跌倒

台北田徑場跑道自去年5月起進行翻修，今晚6點起重新對外開放。重新啟用的場館，導入藍芽感測技術，民眾可使用手機接收最新動態...

紙本轉數位 新北都市計畫供下載減誤差

新北市有46個都市計畫區，面積約為12萬4300公頃，是全台各縣市中面積最大的都市計畫區，過往學術及設計單位使用紙本都市...

寒流來襲！冷到路面裂開 新北市府急修三峽大橋

新北市三峽大橋昨有民眾拍下橋面上裂開兩公分，嚇壞不少用路人，擔心行車有安全疑慮，新北市工務局昨前往勘查，表示由於昨三峽氣...

藍綠協商破裂 新北議會臨會流會

新北市議會昨開臨時會，要審議基金預算及自治條例，重頭戲是綠營要求市長侯友宜來補做施政報告，藍營質疑，用已進行過的施政報告...

府會僵局難解 恐不利侯拚市政

大選落幕，新北市議會仍餘波盪漾，綠營要求落選總統的市長侯友宜赴議會補做施政報告，認為接受民意機關監督是民選首長不能迴避的...

新北農民復耕蒔茶 串起聚落景點

新北市農會昨辦113年農民節慶祝大會，市長侯友宜到場感謝農友一年來的辛勞及貢獻，頒獎表揚各區及地區農會優秀農事小組長、農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。