台北田徑場改造 優化運動體驗、結合智慧場域環境

台北市長蔣萬安上午出席台北體育園區整體形象與台北田徑場改造案成果發布會，視察改善後的各項設施，蔣萬安分享他小學時期曾在台北田徑場參加過跳遠和百米競賽的美好回憶。改造後的台北田徑場，將在1月24日今晚重新開放市民使用。

由台北市政府體育局與台灣設計研究院(由經濟部產業發展署指導)再次攜手合作，延續前年台北育館大廳的主視覺及空間成功改造後，112年將改造範圍擴展至台北田徑場，優化民眾運動體驗以及智慧場域基礎環境建置，可透過藍芽感測技術讓民眾自手機接收場館最新動態及資訊，為我國國際級運動賽場樹立「結合設計導入、美感體驗與智慧永續」的典範，一步一步往最佳運動場域邁進，迎接2025雙北世界壯年運動會盛事。 台北市長蔣萬安上午出席台北體育園區整體形象與台北田徑場改造案成果發布會，得意的分享他小學時期曾在台北田徑場參加過跳遠和百米競賽的美好回憶。記者林俊良／攝影 改造後的台北田徑場，優化民眾運動體驗以及智慧場域基礎環境建置，可透過藍芽感測技術讓民眾自手機接收場館最新動態及資訊。記者林俊良／攝影 改造後的台北田徑場，優化民眾運動體驗以及智慧場域基礎環境建置。記者林俊良／攝影 改造後的台北田徑場，優化民眾運動體驗以及智慧場域基礎環境建置。記者林俊良／攝影