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新北農民復耕蒔茶 串起聚落景點

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市長侯友宜（中）昨出席新北市農民節慶祝活動，頒獎表揚農業產銷優良農民等有功人員，感謝農友辛勞付出。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（中）昨出席新北市農民節慶祝活動，頒獎表揚農業產銷優良農民等有功人員，感謝農友辛勞付出。記者侯永全／攝影

新北市農會昨辦113年農民節慶祝大會，市長侯友宜到場感謝農友一年來的辛勞及貢獻，頒獎表揚各區及地區農會優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人員。侯表示，新北市透過各項措施，當農民最有力後盾，也打響新北農業品牌。

獲獎成員包括青農聯誼會幹部，聯誼會長許元耀與居民聯手推動蒔茶復育，從1、2戶成長到近60戶，復耕近25公頃。許元耀說服社區居民投入，社區內5個聚落互動交流，打造慢活的農村亮點，也串聯景點推出農村小旅行，增加工作機會，吸引青年留鄉服務，將到淡水的遊客導引到社區，小農不必再扛菜下山賣。

三芝區返鄉青農黃信輝經營富朵苗圃，原是園藝門外漢，加入農會花卉產銷班後，學習花卉種植專業知識，目前苗圃經營面積約1公頃，栽種杜鵑、茶花苗，年產25萬株，供應彰化田尾及綠美化園藝工程等。他每月帶領淡江大學近200名學生參與USR（大學社會責任）課程，讓青年瞭解農業、踏入農業，拓展苗圃市場。

侯友宜感謝農民的付出，表示市府團隊推動「農業健康市／式」，透過打造農產品牌、評鑑競賽提升品質、拓展多元通路，建立26處新北小農鮮鋪、19處希望市集等，也推動青農力，陪伴青農穩健成長。新北市更首創農漁民長者健檢，照顧農友健康，扮演農民最有力的後盾。

農民 青農

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