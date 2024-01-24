府會僵局難解 恐不利侯拚市政

聯合報／ 本報記者葉德正

大選落幕，新北市議會仍餘波盪漾，綠營要求落選總統的市長侯友宜赴議會補做施政報告，認為接受民意機關監督是民選首長不能迴避的責任，侯也一度鬆動，有意到議會讓議員問到飽，藉此修復緊張的府會關係。但侯團隊內部沙盤推演，最後決定不出席。究其原因，問題在藍綠互信不足，接下來府會關係恐維持僵局，不利侯友宜拚市政。

以侯友宜對市政的熟稔，到議會補做施政報告並不難，但可以預期的是，綠營不見得會讓侯上台報告，即使侯上得了備詢台，綠營恐會盡出無關市政的政治題使勁羞辱，抨擊市長「落跑」選總統，複製高雄綠營罷免高雄前市長韓國瑜的手法。這應該是侯團隊決定不讓侯補做施政報告的關鍵考慮。

但回顧侯友宜請假參選前的議會總質詢，也曾一度被質疑答不了國政議題，結果侯不但直球對決，讓議員問到飽，侯的表現也令人驚豔，原本綠營設好的「祭台」，被侯扭轉成為展現能量的舞台，面對問題的態度讓外界給予好評。

如今競逐大位失利，侯友宜有無其他政治生涯規畫不得而知，眼下最要緊的是兌現他「市政會加倍奉還」的承諾，從他回歸市政後勤於行動治理，不難感受他拚市政的企圖心，但面對大選後的府會關係更加對立、緊張，未來推動市政恐徒生阻礙。

侯友宜 團隊

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