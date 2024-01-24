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藍綠協商破裂 新北議會臨會流會

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議會昨天舉行臨時會，討論市長侯友宜是否到議會補做施政報告，藍綠白議員利用休息時間協商後仍無共識，民進黨團退席抗議，此次臨時會流會作收。記者侯永全／攝影
新北市議會昨天舉行臨時會，討論市長侯友宜是否到議會補做施政報告，藍綠白議員利用休息時間協商後仍無共識，民進黨團退席抗議，此次臨時會流會作收。記者侯永全／攝影

新北市議會昨開臨時會，要審議基金預算及自治條例，重頭戲是綠營要求市長侯友宜來補做施政報告，藍營質疑，用已進行過的施政報告程序來卡關市政，不但浪費時間，也流於政治作秀，雙方協商破裂。民進黨團退席抗議，大會清點人數，因人數未過半，無法確認議程，此次臨時會流會作收。

市議會本來安排昨起要展開為期2周的臨時會，民進黨團總召鄭宇恩率先要求變更議程，她說，市長選後說要全力以赴拚市政，上次定期會在市長缺席情況下通過公務預算，接下來附屬單位、基金還有1千多億，市長應回來面對議會，說明今年度施政報告與預算是合理的，要求侯友宜1月24日到議會補做施政報告。

民進黨議員林銘仁說，新北市日前發生校園割喉案，市長應針對校園安全問題到議會做專案報告；民進黨議員黃淑君也提案，要求新北果菜公司到議會專案報告改革計畫。

不過國民黨團書記長廖先翔認為，施政報告、預算報告去年度已走過一遍，臨時會沒必要做重複的事。國民黨議員黃心華也說，去年定期會代理市長要上台被民進黨百般阻撓，此次臨時會重點在於審議基金預算及自治條例，若刻意做政治清算，有違市民託付。

民眾黨議員陳世軒認為，代理市長劉和然雖然有施政報告，卻是使用國民黨團時間，很多人沒聽到，建議改用書面報告。

藍綠僵持不下，最後未達成共識，民進黨團提案停止討論、清點人數，因人數不足，臨會議程無法確認，接下來2周臨時會也開不成。

雙方不歡而散後，藍綠黨團發新聞稿繼續筆戰，廖先翔說，民進黨團應對影響市民權益及市政推動向社會道歉。黨團副書記長江怡臻說，短短10天要審查基金預算時間緊迫，不應把時間花在杯葛上。

鄭宇恩則批國民黨議員護航落跑還落選的市長，侯友宜口口聲聲要對市民「加倍奉還」，卻連臨時會都開不成，教新北市民情何以堪？

民進黨 議員

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