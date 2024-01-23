幕後／侯友宜去不去新北議會報告 卡在府會信任不足

新北市長侯友宜回歸市政後，要不要到議會報告，成為藍綠爭鋒焦點。據透露，原先市府原有意願到議會報告，但希望只專注市政議題，然而大選藍綠殺到見骨，府會彼此互信不足，今天藍營黨團緊踩「書面報告」底線，最後綠營退席抗議，議程無法確認，臨時會流會作收。

據了解，國民黨團書記長廖先翔，昨日與民進黨團總召鄭宇恩相約淡水「聊天」，雙方針對市長要不要到議會報告諸多討論，包括只報告、不質詢，或是書面報告，甚至不問政治其他問到飽等，都有討論。

然而今天臨時會登場，市府與綠營黨團歷經去年一整年廝殺，府會信任不足，市府最後急踩煞車，只願讓步到「書面報告」，國民黨團有人數優勢，綠營自知無力回天，決定退席抗議，最後清點人數後，因大會人數沒有過半，臨時會流會，連書面報告都不用。

民進黨議員李余典在會議中質疑國民黨「你們不是答應說市長要來」，但廖先翔強調，雙方僅只有討論，並未做出承諾。

侯友宜競爭大位失利，回歸市政一周，每天至少排2至3個公開行程，休假與下班時間才舉辦謝票茶會，展現全力回歸市政「加倍奉還」的氣勢。

侯友宜在第一任期間，對綠營議員相當友善，只要要求合理幾乎都會答應，那時就被稱作「藍綠共主」，隨著去年總統大選回歸藍綠基本盤，市府與民進黨團殺紅了眼，攻防過招連連，也讓侯與綠營民代之間疙瘩加深。

侯友宜能獲得高市政滿意度，就是因為他的建設不分藍綠，如願意與綠營再次開啟對話，取代府會對抗，也許可成為他哪日東山再起的資本。